 

В Новой Москве открыли мемориальный парк “Редут 1812 года”

19.09.2022, 21:13, Разное
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Власти российской столицы уделяют особое внимание, с одной
стороны, сохранению исторического наследия страны, с другой, созданию новых
точек притяжения для граждан, с третьей, освоению новых территорий. Решить все
три задачи комплексно удалось в Новой Москве. В деревне Софьино поселения
Краснопахорское открыли мемориальный парк “Редут 1812 года”.

Об этом сообщает АГН “Москва” со ссылкой на пресс-службу
столичного департамента культурного наследия. Как пояснили в ведомстве, на
территории Троицкого и Новомосковского административных округов расположены 179
объектов археологического наследия, причем, один из них имеет статус объекта
федерального значения.

“В их числе как селища и курганы, так и городища. Особое
научное значение и историко-культурную ценность как памятник военной
фортификации имеет земляной редут. Это один из немногих сохранившихся оборонных
объектов Отечественной войны 1812 года”, – отметили в Мосгорнаследии.

В профильном столичном ведомстве также подчеркнули, что
исторический объект стал частью нового благоустроенного мемориального парка.
Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов выразил
уверенность, что редут будет знаковой точкой прогулочных маршрутов в ТиНАО.

Также в Мосгорнаследии уточнили, что возведение редута было частью
Тарутинского марш-маневра, проведенного фельдмаршалом Кутузовым. Данный объект,
по данным историков, помог русской армии занять выгодное стратегическое
положение к югу от Москвы в годы Отечественной войны 1812.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что земляной редут имеет
прямоугольную форму. Вокруг оборонительного сооружения располагается ров, с
внутренней стороны он укреплен валом. На его территории специалисты обнаружили
множество предметов, имеющих археологическую ценность: свинцовые пули, медные
пуговицы, лошадиные подковы и другое.

Кстати, за последние годы на территории Новой Москвы обновили 22
парка, несколько скверов и десятки зон отдыха. Также в ТиНАО реализовали ряд
крупных проектов по благоустройству. А в новом мемориальном парке проложили
экскурсионный маршрут.


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