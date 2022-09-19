В Новой Москве открыли мемориальный парк “Редут 1812 года”

Власти российской столицы уделяют особое внимание, с одной

стороны, сохранению исторического наследия страны, с другой, созданию новых

точек притяжения для граждан, с третьей, освоению новых территорий. Решить все

три задачи комплексно удалось в Новой Москве. В деревне Софьино поселения

Краснопахорское открыли мемориальный парк “Редут 1812 года”.

Об этом сообщает АГН “Москва” со ссылкой на пресс-службу

столичного департамента культурного наследия. Как пояснили в ведомстве, на

территории Троицкого и Новомосковского административных округов расположены 179

объектов археологического наследия, причем, один из них имеет статус объекта

федерального значения.

“В их числе как селища и курганы, так и городища. Особое

научное значение и историко-культурную ценность как памятник военной

фортификации имеет земляной редут. Это один из немногих сохранившихся оборонных

объектов Отечественной войны 1812 года”, – отметили в Мосгорнаследии.

В профильном столичном ведомстве также подчеркнули, что

исторический объект стал частью нового благоустроенного мемориального парка.

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов выразил

уверенность, что редут будет знаковой точкой прогулочных маршрутов в ТиНАО.

Также в Мосгорнаследии уточнили, что возведение редута было частью

Тарутинского марш-маневра, проведенного фельдмаршалом Кутузовым. Данный объект,

по данным историков, помог русской армии занять выгодное стратегическое

положение к югу от Москвы в годы Отечественной войны 1812.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что земляной редут имеет

прямоугольную форму. Вокруг оборонительного сооружения располагается ров, с

внутренней стороны он укреплен валом. На его территории специалисты обнаружили

множество предметов, имеющих археологическую ценность: свинцовые пули, медные

пуговицы, лошадиные подковы и другое.

Кстати, за последние годы на территории Новой Москвы обновили 22

парка, несколько скверов и десятки зон отдыха. Также в ТиНАО реализовали ряд

крупных проектов по благоустройству. А в новом мемориальном парке проложили

экскурсионный маршрут.