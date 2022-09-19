Наблюдатели ООН проверят сообщения о массовом захоронении в украинском городе Изюме

Информация о том, что в возвратившемся под контроль Украины городе Изюме были обнаружены массовые захоронения, будет проверена наблюдателями ООН в области прав человека.

Со слов одного представителя правоохранительных органов Украины стало известно, что в городе, прежде занятом российскими войсками или военными формированиями, пользующимися поддержкой России, предположительно было найдено захоронение с более чем 400 тел.

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в пятницу заявили, что уже находящиеся в Украине следователи ООН постараются установить, были ли похороненные военными или гражданскими лицами, погибли ли они в результате боевых действий или умерли от естественных причин.

Выступая в Женеве на брифинге для журналистов, пресс-секретарь УВКПЧ Лиз Тросселл заявила:

– Как вы, возможно, помните, подобная информация достаточно часто появлялась во время боевых действий в ходе осады Мариуполя.

– Тогда поступали сообщения о массовых захоронениях; было действительно важно понять, были ли люди убиты или умерли от естественных причин, потому что не могли получить медицинскую помощь, и действительно ли они были похоронены в общих могилах, – уточнила пресс-секретарь.

В мае Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине опросила украинцев, которые дали показания о случаях, когда расположившиеся на крышах домов снайперы, «могли просто без причины стрелять в гражданских лиц», чтобы те перестали выходить из домов. А в Буче и других пригородах к северу от Киева, которые были захвачены российскими войсками, те же следователи зафиксировали незаконное убийство более 300 мужчин, женщин и детей.

На пресс-конференции в Женеве в мае глава мониторинговой миссии Матильда Богнер сообщала Службе новостей ООН, что многие украинцы продолжают искать пропавших родственников и друзей – в основном молодых людей. Некоторые из них, возможно, были вывезены в Беларусь, а затем в Россию, сказала тогда г-жа Богнер.