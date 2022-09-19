Многослойные стрижки длинной до подбородка: 10 трендовых идей на осень

Многослойные стрижки до подбородка — отличный способ придать волосам форму и текстуру. Наличие большого количества вариантов прически — одно из самых больших преимуществ. Ее легко модифицировать в соответствии с потребностями и стилем жизни. Вот десять идей многослойных стрижек до подбородка, которые вы можете выбрать для себя этой осенью.

Неряшливый боб с челкой-шторкой (главное фото)

Многослойные стрижки до подбородка лучше всего смотрятся на прямых или слегка текстурированных волосах. Неряшливый боб с челкой-шторкой – это вечная, не стареющая прическа.

Градуированный боб

Это очень милая и универсальная прическа. Важно добавить в нее слоев и текстуры для большей легкости. Следует уложить стрижку круглой щеткой среднего размера. Волосы можно уложить за ухо. Для нарядной укладки можно использовать утюжок. градуированный боб до подбородка идет практически всем женщинам.

Лохматый боб для круглого лица

Шегги-боб – это вечный тренд. Многослойные стрижки до подбородка с челкой – отличный вариант для женщин с круглым лицом. Надо сказать, что прическа подходит и для овального, и для вытянутого лица. Укладка будет минимальной – нужно использовать фен и круглую щетку, обработанную текстурным спреем и пастой.

Стрижка боб для густых волос

Боб для густых волос – это стрижка с мягкой текстурой. Многослойные густые волосы длиной до подбородка просты в уходе и не требуют особой укладки.

Рваная многослойная стрижка с боковой челкой

Эта стрижка идеально подойдет женщинам, которые любят, чтобы волосы были короткими и легкими, но имели текстуру на макушке. Рваная стрижка до подбородка с боковой челкой хорошо подходит женщинам с овальными и удлиненными лицами. женщинам с круглыми лицами лучше избегать такую прическу, так как она сделает лицо еще более круглым.

Боб для тонких волос

Если волосы тонкие, лучше выбрать боб до подбородка с мягкой текстурой. Эта стрижка с тонкими слоями имеет волосы одинаковой длины.

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Стрижка бритвой для тонких волос

Стрижка бритвой – отличный выбор для тонких волос, чтобы добавить текстуры, легкости и воздушности. Если сделать боб длиной до подбородка со слоями, подстриженными бритвой и обрамляющими лицо, получится неряшливая прическа, которую легко укладывать. Для укладки потребуется нанести немного текстурной пасты на концы.

Тупой текстурированный боб с челкой

Тупой текстурированный боб с челкой подходит женщинам с овальной формой лица, так как визуально укорачивает ее. Волосы можно носить прямыми, волнистыми и кудрявыми.

Взъерошенные волосы до подбородка с челкой

Чтобы сделать боб более современным, нужно сделать многослойную короткую стрижку с челкой. Эта новая форма не требует особой укладки. На волосы нужно нанести немного текстурирующего крема и высушить на воздухе или взъерошить руками.

Боб с перьями для женщин от 60 лет

Такую стрижку, безусловно, стоит попробовать дамам старше 60 лет. Мягкие слои выгодно подчеркивают черты лица. Слои средней длины можно легко высушить круглой щеткой и завить для придания эластичности. Прическа не требует особого ухода, посещать парикмахера требуется раз в 1,5 месяца.