Мнение: Зрячая Фемида

Я, оказывается, соврал в предыдущем посте. Нет, апелляцию Алексея Горинова на его приговор – “7 лет за слова, сказанные на заседании райсовета” – не то чтобы совсем “отклонили”. Нет, ему вняли – и горсуд ему приговор УМЕНЬШИЛ. Да-да, уменьшил – на 1 месяц.

Это не шутка и не розыгрыш: было 7 лет ровно, оставили 6 лет и 11 месяцев.

То есть эти твари еще и глумятся.