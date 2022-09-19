 

Мнение: Зрячая Фемида

19.09.2022, 20:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Я, оказывается, соврал в предыдущем посте. Нет, апелляцию Алексея Горинова на его приговор – “7 лет за слова, сказанные на заседании райсовета” – не то чтобы совсем “отклонили”. Нет, ему вняли – и горсуд ему приговор УМЕНЬШИЛ. Да-да, уменьшил – на 1 месяц.

Это не шутка и не розыгрыш: было 7 лет ровно, оставили 6 лет и 11 месяцев.

То есть эти твари еще и глумятся.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04.22 / Умывайтесь, как кошки – немцам советуют перестать пользоваться мылом и реже принимать душ

12.03.22 / Дискредитация любви

26.04.22 / В “Термы” Александра Удодова едут за главным

26.01.22 / Восставшие из сугроба

11.02.22 / Мнение: Вред массового высшего образования, спасение двоечников в Эстонии и агентство по борьбе с фейками

13.05.22 / Может ли пенсионер получить имущественный вычет?

03.03.21 / Российская вакцина против коронавируса манит друзей России в Восточной Европе и вызывает головную боль у ЕС

14.07.20 / Французская революция: пять лет, которые потрясли мир

13.09.22 / Мнение: Американские наемники под Николаевом

17.06.21 / Отец утонувшей звезды “Хора” Наи Риверы рассказал о жизни ее сына и романе сестры с бывшим мужем Райаном Дорси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика