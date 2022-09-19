Родители Кейт Миддлтон, Эммануэль Макрон, Джо Байден и другие на похоронах Елизаветы II

Сегодня в 11 часов по местному времени начались похороны королевы Великобритании Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Попрощаться с ней прибыли не только родственники, даже самые дальние, но и главы и представители десятков стран мира. Так, в Вестминстерском аббатстве среди гостей замечены президент Джо Байден с супругой Джилл, президент Франции Эммануэль Макрон с женой Брижит, экс-премьер-министры Великобритании Тони Блэр, Тереза Мэй, Гордон Браун, Борис Джонсон, главы 14 стран Содружества и нынешний премьер страны Лиз Трасс.

Также среди гостей есть сын королевы-консорта Камиллы Том Паркер-Боулз и родители Кейт Миддлтон – Кэрол и Майк.

Том Паркер-Боулз с семьей Майк и Кэрол Миддлтон Эммануэль и Брижит Макрон Джо и Джилл Байден Борис и Кэрри Джонсон Дэвид и Саманта Кэмерон Гордон Браун и Тони Блэр