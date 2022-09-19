 

Родители Кейт Миддлтон, Эммануэль Макрон, Джо Байден и другие на похоронах Елизаветы II

19.09.2022, 20:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сегодня в 11 часов по местному времени начались похороны королевы Великобритании Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Попрощаться с ней прибыли не только родственники, даже самые дальние, но и главы и представители десятков стран мира. Так, в Вестминстерском аббатстве среди гостей замечены президент Джо Байден с супругой Джилл, президент Франции Эммануэль Макрон с женой Брижит, экс-премьер-министры Великобритании Тони Блэр, Тереза Мэй, Гордон Браун, Борис Джонсон, главы 14 стран Содружества и нынешний премьер страны Лиз Трасс.

Также среди гостей есть сын королевы-консорта Камиллы Том Паркер-Боулз и родители Кейт Миддлтон – Кэрол и Майк.

Том Паркер-Боулз с семьейМайк и Кэрол МиддлтонЭммануэль и Брижит МакронДжо и Джилл БайденБорис и Кэрри ДжонсонДэвид и Саманта КэмеронГордон Браун и Тони Блэр


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12.21 / Мнение: Разборка в Пуэрто-Рико

26.09.20 / Мнение: США помогут Украине подвергнуть репрессиям пользователей «ВКонтакте»

25.01.22 / Политолог Стоянович о наращивании сил НАТО в Восточной Европе: Надо ли было позволять?

06.05.22 / Junge Welt – «опасный перекос» — немецкие деятели культуры призвали Берлин остановить русофобию

05.09.21 / Песни группы “Сектор газа” внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО

06.06.22 / Что вы можете сделать? – Личное мнение

03.03.21 / Скандалы: Несмешная схема

10.02.22 / Инфекционист назвал сроки выхода России на плато по коронавирусу

18.02.21 / Россия ответит на размещение американских бомбардировщиков в Норвегии запуском ракет

28.01.21 / Скандалы: Тайна ялтинского генплана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика