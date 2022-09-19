От принца Эндрю и Сары Фергюсон до леди Сары Чатто: все родственники Елизаветы II на церемонии прощания с ней

В понедельник, 19 сентября, в Великобритании состоялись похороны королевы Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. В 11 утра по местному времени в Вестминстерском аббатстве началась поминальная служба, после которой грандиозная процессия дошла Арки Веллингтона и далее – до Виндзорского замка. Посмотреть на церемонию собрались тысячи британцев. А в Виндзоре траурную процессию встречали корги Ее Величества по кличке Мьюик и Сэнди.

Проститься с самым долгоправящим монархом в британской истории пришли почти все родственники Елизаветы II. Там были те, кого широкая аудитория знает достаточно хорошо, и те, кто остается в тени наследников и более популярных членов династии Виндзор. В целом, на похороны пришли почти шесть десятков человек королевской крови, а также их жены и мужья. СМИ даже составили любопытную инфографику с перечислением всех, кто присутствовал на отпевании (фото ниже).

Впервые на подобное мероприятие пришли дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма – второй в очереди на престол принц Джордж и его сестра принцесса Шарлотта. Сын и внук покойной – принцы Гарри и Эндрю – отдали ей дань уважения в штатском, хотя как минимум Гарри изъявлял желание прийти в военной форме (он дважды служил в Афганистане). Но король Карл III им этого не позволил.

Гроб королевы сопровождали дочь — принцесса Анна — и сыновья Чарльз, Эндрю и Эдвард, а также внуки Уильям, Гарри и Питер. На похоронах была замечена бывшая жена принца Эндрю Сара Фергюсон: с женщиной общались, в основном, только ее дочери Евгения и Беатрис, а также зятья – Джек Бруксбэнк и Эдоардо Мапелли Моцци. Не обошлось и без ветки принцессы Маргарет, младшей сестры королевы Великобритании. На церемонии присутствовали ее дочь, леди Сара Чатто, ее муж Дэниел Чатто, их сыновья Артур и Самюэль.

HELLO.RU собрал самые яркие кадры родственников королевы.

Кейт и Шарлотта Чарльз, Анна, Эндрю и Эдвард – дети королевы Чарльз с сыном Уильямом Слева направо: принц Гарри, принц Уильям, Питер Филлипс, принцесса Анна, сэр Тимоти Лоуренс, принц Эндрю, Карл III, принц Эдвард Королевские корги Мьюик и Сэнди Сын королевы-консорта Камиллы Том с семьей Меган Маркл и графиня Софи Кейт с детьми и Меган Персонал Букингемского дворца Двоюродные братья королевы принц Эдвард, герцог Кентский, и принц Майкл Кентский Эдоардо Мапелли Моцци, Джек Бруксбэнк, леди Луиза, Майк и Зара Тиндалл (Сара Фергюсон позади) Сэмюэль и Артур Чатто, Майк и Зара Тиндалл, принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк, Эдоардо Мапелли Моцци и принцесса Беатрис, леди Луиза и Джеймс, виконт Северн