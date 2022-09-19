 

Зачем плачет Меган? – Личное мнение

19.09.2022, 20:28, Разное
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Единственным человеком, который плакал на похоронах Елизаветы, была Меган Маркл.


Фото: Соцсети

Зачем плачет Меган? Точнее, для кого?

Совсем дурак подумает, что она любила бабку.

Просто дурак — что таким незатейливым способом эта чужестранка демонстрирует членам королевской семьи и зачем-то подданным им британцам любовь к усопшей королеве, что пытается стать своей среди тех, кто смотрит на неё свысока.

Чушь собачья.

Меган плевать и на Кейт, и на Камиллу, и на короля Карла с его мерзким характером, и на покойницу, и на всех британцев вместе взятых.

У её спектакля под названием «Похороны королевы» — только один зритель: муж. Вон он на заднем плане болтается, видите?


Фото: Соцсети

Хорошая жена разделяет горе мужа. Вот Меган как умеет, так и разделяет. Она, в конце концов, не Алиса Фрейндлих, а актриса одной роли в сериале категории В.

Как научилась выражать скорбь в «Форс-мажорах», так и выражает.


Меган на похоронах. Меган в «Форс-мажорах». Фото: Соцсети

Стоит рука об руку с мужем. И в горе, и в радости. Как умеет, повторю, так и стоит.


Фото: Соцсети

Да, немножко переигрывает, но и Рыжий, знаете ли, не семи пядей во лбу. Тут надо бить в этот самый лоб, а не намёки тонкие кидать, которые он не уловит.

Поплачет сейчас хитренькая Меган рядом с Гарри и утащит за собой назад в солнечную и тёплую Калифорнию подальше от чопорных роялов. Будут пить смузи литрами и заниматься йогой на деньги королевской семьи.

Это, впрочем, никак не противоречит тому факту, что Меган своего Рыжего любит.

Как по мне, так она молодец. С ней ему — лучше, чем с этой, мягко говоря, странной семейкой.

А вы что думаете?

Источник: Лена Миро


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