Мнение: Отступает ли демократия в мире, «гибридный режим» в Венгрии и банановая республика в США

1. На Западе продолжают кичиться своей демократией, что бы они ни подразумевали под этим словом. Однако, если верить заглавному графику, демократия в последнее время явно выходит из моды. По мнению западных исследователей, в данный момент 30 стран «идут по пути автократии», при этом лишь 16 стран «демократизируются». Ещё хуже получается, если считать не страны, а их население. «Автократизируются» сейчас 2,9 миллиарда из 7,8 миллиардов населения Земли, а «демократизируются» – менее 0,3 миллиарда. Об этом пишет блогер genby (ссылка).



Полагаю, интерпретировать эти графики следует иначе. Растёт не число автократий, а число стран, власти которых сопротивляются гегемонии США. На независимых политиков западные СМИ немедленно навешивают ярлык авторитаризма. На проамериканских политиков, напротив, навешивается ярлык демократов, даже если на деле они самые настоящие диктаторы и «сукины дети», как выразился об одном своём питомце Франклин Рузвельт в 1939-м году.

2. Евросоюз пошёл в атаку на европейские страны, которые сопротивляются ведущему в пропасть «курсу партии». Сербов заставили показательно провести гей-парад. Венгрию объявили «гибридным режимом» и собираются вскоре лишить европейского финансирования (ссылка 1, ссылка 2):



Европарламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию, согласно которой Венгрия является не демократией, а «гибридным режимом электоральной автократии» (т.е. такой автократии, в которой проходят выборы, но недемократические). <…>

Формально речи о том, что Европа наказывает венгров за нежелание последних расставаться с российскими углеводородами и участвовать вместе со всеми в общем украинском деле, не идёт. Тем не менее сама по себе венгерская дерзость логично рассматривается еврочиновниками как следствие чрезмерной власти Орбана — и они как могут борются с первопричиной. Насколько венгерский премьер сочтёт возможным отступить перед слаженным давлением партнёров, пока не вполне ясно.

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Еврокомиссия (ЕК) задумала заморозить финансирование Венгрии из бюджета Евросоюза в объеме до 7,5 миллиарда евро. Решение примет Совет стран ЕС, сообщил еврокомиссар Йоханнес Хан.

Нынешние венгерские власти и вправду как кость в горле для Брюсселя. Венгрия открыто идёт наперекор антироссийскому и зелёному курсам ЕС. Лидер страны прямо обвиняет Запад в разжигании и затягивании войны на Украине, в экономическом самостреле Европы с помощью санкций (ссылка):

Конфликт на Украине может затянуться до 2030 года и обернуться для страны потерей своих земель. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан на встрече партии «Фидес — Венгерский гражданский союз», пишет газета Nepszava.

По его словам, в результате конфликта Украина может потерять треть или половину своей территории. При этом вмешательство Запада усугубило это противостояние, перешедшее в полномасштабные боевые действия, вследствие чего конфликт из локального масштаба перешел в глобальный.

Орбан также заявил, что выступит против продления антироссийских санкций, названных им выстрелом себе в ногу. Он предрек, что зимой из-за энергетического кризиса остановится до 40 процентов европейской промышленности.

Потеря 7,5 миллиардов евро для Венгрии довольно существенна. Однако если в страну продолжит поступать российский газ и нефть по комфортным ценам, Венгрия может выиграть намного больше. Кроме того, венгры не хотят, чтобы в случае усугубления кризиса западные кукловоды послали их на войну с русскими, как это уже сделали с украинцами и поляками.

3. В США есть те, что считает, что в стране установился весьма своеобразный, далёкий от демократии режим (ссылка):

Американский журналист Джей Шурк назвал три признака превращения США в банановую республику. Соответствующий материал появился на сайте издания The American Thinker.

Под данным термином, который Шурк позаимствовал у сатирика Соло Лакмана, подразумевается «беззаконное общество, где правят обезьяны». По мнению журналиста, почти 80 процентов жителей США уверены, что для разных категорий граждан действуют разные законы. «Вот уж правда: американцы не только считают, что в стране царит беззаконие, но и что правит ими стая обезьян! То есть для них не секрет, что мы живем в банановой республике», — высказался эксперт.

В связи с этим Шурк перечислил признаки, характеризующие данную ситуацию в стране. Так, в первую очередь, автор материала выделил понятия «культ левых взглядов» и «языковые манипуляции». «Языковая манипуляция не допускает рационального обсуждения и ставит крест на разумных спорах. Пропаганда искажает реальность настолько, что истина устанавливается лишь с благословения государства», — отметил публицист.

Кроме того, Шурк подверг критике избирательную законность и политические преследования, напомнив о событиях 2016 года. <…>

В заключение писатель отметил, что в США распространена практика «принуждения граждан к согласию».