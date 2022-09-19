 

Исследование: мегалодоны питались 8-метровыми китами

19.09.2022, 20:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Специалисты проанализировали останки древних мегалодонов и пришли к выводу, что они могли за раз проглотить добычу до восьми метров в длину. Компьютерное моделирование и реконструкция внешнего вида помогли определить основные параметры хищника.

Выяснилось, что животное было в длину до 26 метров и обладало весом более 61 тонны. Проплывал мегалодон 14 метров в секунду и имел желудок объемом 10 тысяч литров. Эти параметры помогали хищнику практически моментально проглатывать кита до 8 метров в длину.

Подтвердили результаты моделирования и останки кита со следами смертельного укуса мегалодона. На одном таком перекусе древний хищник мог проплыть тысячи километров.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12.21 / Нострадамус предвидел будущее Крыма, России и всего мира

21.02.22 / Личное: “Оба self-made”

22.11.21 / Лукашенко предупредил Польшу о последствиях угроз Белоруссии: Дикие политики

06.06.22 / Скандалы: Оплатите санкции

21.07.22 / Мнение: О китайском «ударе в спину»… Конец интриги?

10.12.20 / Министр национального развития Венгрии призвала запретить в стране игрушки без половых признаков

13.12.21 / За время пандемии у трети россиян изменились доходы

09.03.22 / KFC и Fazer продолжат работать в России

17.03.22 / А помните, в Казахстане были протесты?

30.07.22 / Мнение: Альбац и Зильбельтруд – иностранные агенты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика