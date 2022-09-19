Исследование: мегалодоны питались 8-метровыми китами

Специалисты проанализировали останки древних мегалодонов и пришли к выводу, что они могли за раз проглотить добычу до восьми метров в длину. Компьютерное моделирование и реконструкция внешнего вида помогли определить основные параметры хищника.

Выяснилось, что животное было в длину до 26 метров и обладало весом более 61 тонны. Проплывал мегалодон 14 метров в секунду и имел желудок объемом 10 тысяч литров. Эти параметры помогали хищнику практически моментально проглатывать кита до 8 метров в длину.

Подтвердили результаты моделирования и останки кита со следами смертельного укуса мегалодона. На одном таком перекусе древний хищник мог проплыть тысячи километров.