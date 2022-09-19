 

Ураган и штормовое предупреждение: как пережить стихийное бедствие

19.09.2022, 19:50, Разное
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Суровая осенняя погода торжествует в центральной части России. 18 сентября смертоносный ураган в Курской области оставил без электричества десятки населенных пунктов. Царьград отмечает: зафиксированы сильные разрушения. Но самое ужасное, что погибли люди. Как передает RT, одну жертву нашли под деревом на улице, а другую убило осколком стекла в общежитии.

Погибшие оказались не подготовлены к ЧС, а всем, кого беда обошла стороной, лучше учиться на чужих ошибках. Как пережить стихийное бедствие — ответил эксперт по безопасности:

  • Если ураган застал на открытой местности — срочно прячьтесь в укромном месте. Метро и крепкие здания в приоритете.
  • Ветхие постройки, остановки, рекламные щиты и деревья — то, чего следует избегать.
  • Не стойте у окна, не следите за происходящим. В противном случае вы окажетесь в зоне риска.
  • Оставьте заботы о сохранности автомобиля и других ценных вещей, которые могут быть испорчены стихией. Самое главное — здоровье, его не купишь ни за какие деньги.
  • Оказались во время урагана в стареньком доме — постарайтесь уберечься в погребе. В многоквартирном доме предпочтительно пребывать в ванной или туалете — подальше от стекол и тонких стен.

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