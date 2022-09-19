Ураган и штормовое предупреждение: как пережить стихийное бедствие
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Суровая осенняя погода торжествует в центральной части России. 18 сентября смертоносный ураган в Курской области оставил без электричества десятки населенных пунктов. Царьград отмечает: зафиксированы сильные разрушения. Но самое ужасное, что погибли люди. Как передает RT, одну жертву нашли под деревом на улице, а другую убило осколком стекла в общежитии.
Погибшие оказались не подготовлены к ЧС, а всем, кого беда обошла стороной, лучше учиться на чужих ошибках. Как пережить стихийное бедствие — ответил эксперт по безопасности:
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