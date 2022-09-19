Наносим праймер на Т-зону: техники макияжа для тех, у кого проблемная кожа

К сожалению, не все из нас могут похвастаться здоровой чистой кожей без изъянов. У кого-то наблюдается сыпь и акне, у кого-то излишняя сухость и шелушение и т.д. Если у вас проблемная кожа, то возьмите на вооружение следующие простые советы по созданию эффектного мейк-апа.

Акне

Если у вас акне и сыпь, тогда вам нужно особенно основательно следить за чистотой кожи. Не начинайте делать макияж, пока не умоетесь либо не обработаете кожу тоником. Только после этого можете пользоваться косметикой.

Замаскировать недостатки поможет тональный крем. Но учтите, что он должен быть легкой текстуры, а не тяжелой. Ваша цель – не позволить порам забиться. Бьюти-блендер лучше замените на кисть с синтетической щетиной.

Черные точки и расширенные поры

Если у вас проблемная кожа из-за расширенных пор и черных точек, тогда примите к сведению следующие советы. Сначала равномерно распределите по лицу праймер. Затем на область, где находятся черные точки, нанесите консилер. Уже после этого можете наносить тональный крем с эффектом матовой кожи. Это средство поможет выровнять кожу, сделать ее более здоровой и привлекательной внешне.

Если кожа сильно лоснится, вы можете использовать рассыпчатую пудру, но только в небольшом количестве. Помните, что данный вид косметики сушит кожу.

Сухая кожа

А что делать, если у вас всегда сухая кожа? В первую очередь, необходимо следить за гидратацией и регулярно заботиться об увлажнении. От пилинга не отказывайтесь, поскольку вам нужно своевременно удалять ороговевшие частички кожи.

Перед нанесением макияжа умойтесь, очистите лицо. Затем нанесите увлажняющий крем, посидите минут пять, чтобы средство впиталось. Только после этого наносите тонаьный крем. Пудры лучше избегать, чтобы лишний раз не сушить кожу. Лучше всего использовать ВВ-крем с увлажняющим кремом (два в одном). Вы также можете рассмотреть вариант спрея для лица. Это средство помогает держать кожу увлажненной.

Жирная кожа

Если у вас сухая кожа, тогда используйте данную технику для создания эффектного мейк-апа. Перед нанесением косметики обработайте кожу кубиком льда. Лед не обязательно должен быть из простой воды. Желательно, чтобы это был отвар: например, ромашки. Заварите траву, остудите, удалите осадок, после чего заморозьте в виде кубиков.

После того, как протрете лицо кубиком льда, подождите, пока жидкость не впитается в кожу. Затем нанесите праймер на Т-зону. Даже при наличии сухой кожи увлажняющий крем нужен: пусть он будет легкий, на водной основе.

Если у вас сухая кожа, то вы вполне можете использовать рассыпчатую пудру. Чтобы закрепить макияж, используйте спрей.

Неравномерный цвет лица и покраснения

Бывает так, что и-за близкого к коже расположения капилляров наблюдается неравномерный тон лица плюс покраснения. Чтобы выровнять тон, примените следующую технику. Подберите корректор, который будет подходить вам по цвету кожи. Нанесите на проблемные участки, равномерно распределите. После этого можете использовать тональный крем. Благодаря такой технике не будет видно ни покраснений, ни неравномерного тона лица.