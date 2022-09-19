РУДН больше не будет обучать иностранцев из недружественных государств
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Российский университет дружбы народов (РУДН) изменил порядок приёма иностранных студентов.
Согласно новому постановлению, обучаться в вузе смогут только граждане дружественных России государств. Уже обучающимся студентам надлежит в ближайшее время оформить российское гражданство либо гражданство дружественной страны.
По словам ректора РУДН Олега Ястребова, решение было принято для противодействия потенциальным шпионам и ДРГ противника.
– Эти люди под видом друзей нашей страны и любителей русской культуры проникают в общество и продвигают здесь чуждые для нас идеи, расшатывают народные массы. А бывали и банальные случаи научного шпионажа, – заметил он.
Ректор рассказал, как один из выпускников, студент из США после окончания учебы вместо работы по специальности на Московском шарикоподшипниковом заводе уехал в Америку, где открыл учебное заведение в точности копирующее отечественные методики обучения и даже заставлял детей сдавать ЕГЭ.
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