 

РУДН больше не будет обучать иностранцев из недружественных государств

19.09.2022, 19:33, Разное
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Российский университет дружбы народов (РУДН) изменил порядок приёма иностранных студентов.

Согласно новому постановлению, обучаться в вузе смогут только граждане дружественных России государств. Уже обучающимся студентам надлежит в ближайшее время оформить российское гражданство либо гражданство дружественной страны.

По словам ректора РУДН Олега Ястребова, решение было принято для противодействия потенциальным шпионам и ДРГ противника.

– Эти люди под видом друзей нашей страны и любителей русской культуры проникают в общество и продвигают здесь чуждые для нас идеи, расшатывают народные массы. А бывали и банальные случаи научного шпионажа, – заметил он.

Ректор рассказал, как один из выпускников, студент из США после окончания учебы вместо работы по специальности на Московском шарикоподшипниковом заводе уехал в Америку, где открыл учебное заведение в точности копирующее отечественные методики обучения и даже заставлял детей сдавать ЕГЭ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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