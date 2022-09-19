 

Мнение: Мама дорогая!

19.09.2022, 19:25, Разное
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Купил сейчас несколько килограмм картошки, у себя в Москве, в простом магазине на окраине. Купил хорошую, ничего не скажу, “синеглазку”. По 50 руб. за кг.

Это во второй половине сентября, в самый сезон сбора урожая. Сколько ж картошка зимой будет стоить?! 150-200, как пару лет назад свинина?

P.S. “Неместные” интересуются – а какие цены были раньше, чтобы сравнить? Насколько я помню, еще лет 5 назад В СЕЗОН картошку можно было купить по 5-10 рублей за кг. Потом цены потихоньку росли, но и пару лет назад вроде бы больше 15-20 не было.

Источник: Размышления вольного социолога


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