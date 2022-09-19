 

Две детали в образе принцессы Шарлотты на похоронах Елизаветы II, которые вы могли не заметить

19.09.2022, 19:16, Разное
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Сегодня в Вестминстерском аббатстве прошли похороны королевы Великобритании, которая скончалась 8 сентября. Наряду с мировыми лидерами церемонию посетили абсолютно все члены королевской семьи. 7-летняя Шарлотта Уэльская присоединилась к 9-летнему брату Джорджу и своим родителям принцу Уильяму и Кейт Миддлтон, чтобы проводить прабабушку в последний путь. Для детей Уэльских похороны Елизаветы запомнятся не только как личное горе, но и первое в жизни мероприятие такого уровня.

Примечательно, что на похороны королевы принцесса Шарлотта к траурному наряду впервые официально надела шляпу — широкополую модель черного цвета, украшенную бархатным бантом. Предположительно, автор шляпы — любимый модельер Кейт Джейн Тейлор, дизайну которой принадлежат знаменитые ободки герцогини. На юной принцессе также было шерстяное пальто от Ancar, черные колготки и балетки в тон.

На пальто только при ближайшем рассмотрении можно было заметить изящную брошь из королевской коллекции в виде подковы. Как известно, покойная Елизаветы питала особую любовь к лошадям и славилась отличными навыками верховой езды.

Ее брат, принц Джордж вышел в элегантном темно-синем костюме (этот цвет тоже считается данью уважения покойному), Кейт, как обычно, выглядела великолепно в приталенном платье пальто, шляпе и фамильных украшениях, а Уильям провожал королеву в военной форме. 

По прибытии в аббатство, Джордж и Шарлотта вместе с родителями присоединились к траурной процессии и наряду с остальными взрослыми членами королевской семьи прошли за гробом Елизаветы. Дети Уэльских должны были следовать прямо за Уильямом и Кейт, но впереди принца Гарри и Меган Маркл, однако в итоге оказалась бок о бок между родителями. Отметим, что герцогиня Сассекская тоже приехала на похороны вопреки ожиданиям прессы и публики, и надела те самые серьги, которые после свадьбы с Гарри ей подарила сама королева.


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