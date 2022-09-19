Значение цветов на похоронах Елизаветы II и последние слова в записке от ее сына Чарльза

Во время похорон Ее Величества, которые прошли в понедельник днем, стали известны последние слова короля Карла III, адресованные его матери. Фотографам удалось заснять записку, которую предварительно поместили на гроб королевы Елизаветы II среди цветов. Текст, написанный от руки черными чернилами, гласил:

Вечная и светлая память. Чарльз (In loving and devoted memory. Charles R.)

Напомним, в день ее смерти король Карл III выпустил заявление, в котором сказал:

Смерть моей любимой матери, Ее Величества Королевы, является моментом величайшей печали для меня и всех членов моей семьи. Мы глубоко скорбим о кончине любимого Государя и всеми любимой Матери.

Также имеют большое значение цветы, из которых был составлен венок на гробу королевы. Так, все цветы были срезаны на территории трех королевских резиденций – садов Букингемского дворца, Кларенс-Хауса и Хайгроув-Хауса. В композицию вошли листья розмарина. черешчатого дуба и плакучей березы, пеларгонии, садовые розы, осенняя гортензия, георгины, азиатские лилии, гладиолусы, альстромерии, эустомы. Также Карл III попросил добавить ветви мирта – по королевской традиции в свадебном букете Елизаветы в 1947 году были именно веточки этого вечнозеленого растения. После свадьбы из них вырастили новое миртовое дерево, ветви которого и вошли в прощальный букет королевы.