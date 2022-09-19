 

Настя Ивлеева и Элджей поцеловались на публике на фоне слухов о воссоединении

19.09.2022, 17:55, Разное
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Слухи о воссоединении рэпера и телеведущей ходят с тех пор, как они разошлись, и звезды постоянно подогревают интерес к своей паре. Так, накануне во время концерта Элджея — настоящее имя Алексей Узенюк — 31-летняя Ивлеева забралась на сцену под посвященную себе же песню “360” и стала снимать выступление на телефон. В финале трека музыкант обратился к бывшей жене, назвав ее своим “любимым блогером”, а затем они страстно поцеловались. Видео моментально разлетелось в сети, и теперь у фанатов не остается сомнений, что Настя и Элджей снова вместе. Хотя сама Настя позже опубликовала снимок поцелуя в своем блоге, оставив уверенную подпись:

Дружба существует.

Отметим, что в начале сентября пара в очередной раз спровоцировала слухи о воссоединении, поделившись серией совместных фотографий из поездки в родной город Ивлеевой – Санкт-Петербург. На снимках они гуляли по улицам, проводили время в кафе, обнимались и в целом выглядели как счастливая семья. 

Напомним, что Настя Ивлеева и Элджей познакомились около 4 лет назад на одном из концертов рэпера. После этого через общих друзей артист нашел номер ведущей, и вскоре между ними завязался роман. Пара связала себя узами брака в 2019 году, а уже в конце 2021-го позже объявила о расставании официально, появившись на обложке журнала Tatler. Позже в интервью Ксении Собчак Ивлеева признавалась, что тяжело пережила разрыв. Впрочем, слухи о разладе в паре появились еще за несколько месяцев до официального подтверждения — наблюдательные подписчики заметили, что Настя перестала носить обручальное кольцо. Отметим, что бывшие супруги разошлись без скандалов и сохранили дружеские отношения.


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