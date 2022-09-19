 

Почему сестра Кейт Миддлтон Пиппа не пришла на похороны Елизаветы II

19.09.2022, 17:55, Разное
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Сегодня в Лондоне прошло прощание с королевой Великобритании Елизаветой II, скончавшейся 8 сентября. Похороны посетили мировые лидеры и, естественно, члены королевской семьи и ближний круг дворца. В него входит и младшая сестра Кейт Миддлтон, ныне принцессы Уэльской, 39-летняя британская светская львица Пиппа Миддлтон. Поэтому ее отсутствие на траурной церемонии не прошло незамеченным.

Кейт Миддлтон, Меган Маркл, Пиппа Миддлтон

По одной версии, на всех гостей, не входящих в состав королевской семьи, полагалась квота — не более двух человек по одному приглашению. Возможно, Кейт просто не смогла пригласить Пиппу, впрочем, как и брата Джеймса, который тоже отсутствовал. На похоронах были только их родители Кэрол и Майкл Миддлтоны, которые, судя по всему, и представляли семейство.

По другой, и, судя по всему, наиболее вероятной причине, Пиппа не смогла присутствовать на прощании с Елизаветой из-за того, что буквально несколько месяцев назад вновь стала мамой и до сих пор восстанавливается после родов. Также они с мужем Джеймсом Мэттьюсом уже растят 3-летнего сына Артура Майкла Уильяма и годовалую дочь Грейс Элизабет.

Напомним, о третьей беременности Пиппы стало известно в июне. Она рассекретила свое положение во время празднования 70-й годовщины пребывания королевы на троне. В июле сестра принцессы Уэльской раскрыла имя новорожденной дочери.

Пиппа Миддлтон с супругом


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