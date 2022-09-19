Королевское дело

Кем и чем была для Великобритании Елизавета II? Страна пытается осознать роль личности и масштаб потери.

«Лондонский мост рухнул» — этой условной фразой должны были по спецсвязи сообщить премьер-министру о смерти королевы Елизаветы Второй. И вот это случилось.

Британцы много лет готовились к неизбежному — королеве было 96, она уже лет десять понемногу сокращала свое участие в делах. Особенно после ухода ее возлюбленного супруга полтора года назад силы ее заметно оставили, и она стала пропускать даже самые важные события — например, тронную речь при открытии парламента, День памяти павших. И все-таки неизбежное стало неожиданностью, ударом для многих: их королева, любовь и гордость, символ и пример, которая «была всегда», их «бабушка» — ушла, умерла.

Тысячи людей день за днем собирались к Букингемскому дворцу, к Виндзорскому замку, чтобы «засвидетельствовать уважение и благодарность», прикоснуться к истории.

Похоронный кортеж в Шотландии, который вез ее в последний раз из ее любимой резиденции Балморал в Эдинбург, встречали тысячи людей вдоль дороги в 280 километров.

«Если вы живете там, в деревне, не думаю, что ваша жизнь настолько насыщена событиями, что вы можете позволить себе задернуть шторы, если мимо проезжает королевский кортеж», — написала The Times. Возможно, так и есть, но все же…

В Лондоне у главной резиденции королевы, в Сент-Джеймсском дворце и в Грин-парке, конечно, было полно зевак и туристов. А как без этого? Было много суеты и неразберихи, и селфи, и фастфуда. Слезы — и почти мгновенный восторг от внезапного появления в толпе короля Карла Третьего: «Король! Боже, храни короля!»

«Мы исполняли единственную постоянную роль в многовековом театре британской монархии — толпу», — с ядовитой улыбкой заметил The Economist.

Неизвестно, многие ли из тех, кто за сутки начал выстраиваться в очередь, чтобы успеть сказать «спасибо и прощайте» своей королеве, читают «Таймс» и «Экономист», но люди легко развеивают сарказм журналистов. «Мы здесь не потому, что сошли с ума, а потому, что гордимся ею, — внятно уточняет Джеймс. — Она правила страной 70 лет, я могу потратить несколько часов, чтобы засвидетельствовать ей свое почтение». «Я поплакала дома, — говорит Джоанна, — а здесь праздную ее славную жизнь».

Многие подчеркивают: «Я не монархист», — и тут же признаются в любви.

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