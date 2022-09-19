“Мне 75, и я не могу вспомнить кого-то, кроме нее”: королева-консорт Камилла о Елизавете II в новом интервью

Сегодня в Великобритании проходят похороны Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября в возрасте 96 лет. В преддверии церемонии прощания супруга короля Карла III и новая королева-консорт Камилла дала редкое интервью телеканалу BBC и поделилась своими воспоминаниями о монархе. По словам Камиллы, Елизавета всегда была частью жизни британцев. Она подчеркнула, что Ее Величеству было непросто оставаться женщиной в “мужском” мире политики, но несмотря ни на что она справилась со своей задачей.

Сейчас мне 75, и я не могу вспомнить, чтобы на троне был кто-то, кроме королевы, – сказала она, – Кроме того, до нее не было правителей и премьер-министров женского пола. Она была единственной, и думаю, что она сама себя создала.

Королева-консорт, которая знала Елизавету на протяжении нескольких десятилетий, рассказала, что та всегда четко разграничивала личную и общественную жизнь, а также вспомнила курьезный случай со свадьбы с Чарльзом в 2005 году, отметив отличное чувство юмора покойного монарха.

Я, вероятно, перенервничала и по какой-то неизвестной причине надела туфли из разных пар: у одной каблук в дюйм, а у другой — в два, – рассказала Камилла. – И только на пол пути к машине поняла… А она все видела, посмеялась над этим и сказала: “Послушай, мне ужасно жаль”.

Также Камилла отметила, что Елизавета была особенно щепетильна, когда дело касалось ее любимых лошадей.

Вы бы не посмели задавать ей вопросы или спорить с ней о том, как разводят лошадей или как они бегают, потому что вы бы получили просто испепеляющий взгляд, – вспомнила она. – Порой она сбегала в Сандрингем, где была конюшня по соседству. Она могла ходить туда каждый день, смотреть на своих жеребят, тренироваться. Думаю, это увлечение было частью ее самой.

Отметим, что в диалоге с BBC Камилла с большой теплотой отзывалась о покойной свекрови.

У нее такие чудесные голубые глаза, что, когда она улыбалась, знаете, они освещали все ее лицо. Я всегда буду помнить эту улыбку… Она незабываема.

Напомним, что в преддверии празднования Платинового юбилея правления Елизаветы она высказала “искренне желание” видеть тогдашнюю герцогиню Корнуолльскую и своего сына принца Чарльза в роли новых королевы и короля после своей смерти. Она призвала граждан поддержать свою невестку, что положило конец многолетним спорам относительно персоны Камиллы.

После сегодняшней церемонии прощания гроб королевы будет оставаться в главном зале Вестминстерского аббатства до 6:30 вечера.