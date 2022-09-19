Дежавю: новые рестораны, открывшиеся в Москве под ранее известными названиями

Cihan Steak & Kebab

Первый стейкхаус под шефством повара из Турции Джихана Дениза открылся на Новом Арбате в 2019 году, став главным турецким рестораном столицы. “Младшенький”, появившийся только что, расположился чуть дальше от центра, на Фрунзенской, и тоже уже битком набит в хорошие дни. Харизматичный шеф до приезда в Москву занимался первым стейкхаусным проектом у себя на родине. Здесь он предложил уже отточенную концепцию: отборные продукты, обилие трав и специй плюс эффектная шоу-подача. Ловкость рук придает ей особый колорит, а энергия поваров просто бьет через край! Джихан и его ученики выкатывают в зал тележки с обильными заготовками и на глазах у публики виртуозно нарезают мясо и овощи, сворачивают рулетом тончайшие пласты говядины с травами для турецкого варианта карпаччо, освобождают от костей сочную запеченную ягнятину, сервируют аутентичные десерты – пахлаву с мороженым и ананас на гриле.

Обычный театр начинается с вешалки – гастрономический театр начинается с кухни. Здесь тоже есть на что подивиться. В тандыре пекутся пузатые лепешки, замешиваются всевозможные мезе, жарятся стейки, кебабы и полукилограммовые котлеты для фирменных бургеров. А в специальных камерах вызревает отменнейшее мясо – для всего этого традиционного восточного изобилия.

Джихан Дениз Мезе Фаршированные бараньи ребра Кефте “Fish Культура”

Здесь символ изобилия – это рыба и разнообразные морепродукты. Первое заведение, которому уже год и в коллекции которого серебряный приз “Пальмовой ветви ресторанного бизнеса 2022”, базируется на Новом Арбате, а новое открылось в августе на Покровке. “Идеальный рыбный ресторан” – по идее ресторатора Илии Биниаминова – предполагает довольно демократичные цены на большинство позиций меню (в частности, на устриц по 50 руб. и морских ежей по 80 руб.), однако есть тут и более дорогие экзотические роскошества.

Когда тепло и окна открыты нараспашку, тут ощущаешь себя как в прибрежном средиземноморском ресторане: много грубых досок, сетей, бирюзового цвета в интерьере, старинная (а не искусственно состаренная) кирпичная кладка. Но главное, как и в первой “Fish Культуре”, находится в центре зала – это богатая ледяная витрина с российской и заморской рыбой: щука, рыба-игла, камбала, лосось, тунец, японская тюрбо, барамунди, шриланкийский ред снеппер… Ну и конечно, любимые столичными гурманами морепродукты – от крабов-осьминогов-гребешков до патагонских мини-кальмаров, ама эби (сладкой тепловодной креветки с синей икрой) и устриц Дибба Бей (единственных из теплого Оманского залива, с интенсивно соленым вкусом и сладкими нотами в послевкусии). Шеф Анатолий Деренчук особое внимание уделяет свежайшим дарам моря и очень фокусируется на способах их необычной презентации гостям. Например, к полудюжине устриц Дибба Бей он предлагает 6 разных соусов: огуречная икра; граните из Bloody Mary; сок лайма с ворчестером и песто; маринованный дайкон в соусе амазу; сфера из манго с черной икрой.

Большое ассорти севиче Цветки цуккини со сливочным кремом и крабом Салат с осьминогом, черешней, личи и зернами конопли Карпаччо из гребешка с пятью текстурами огурца “География от ДаблБи”

Не только в кухне, но и в интерьере второй “Географии” (первая открылась в Москва Сити в прошлом году) присутствует множество знаков, связанных с путешествиями. Колониальная эстетика, стилизованный глобус над баром, обои с райскими птицами, тиграми и зебрами, кованный сундук вместо стола, картинки из старинных учебников ботаники, явные намеки на дизайн легендарных отелей типа Raffles или Oberoy… Шеф-повар тоже соответствует: индус Раджеш Тамплийал ранее работал в японском Seiji, паназиатских Gingko и Buddha Bar, а теперь продвигает интернациональный микс, модный в Москве, с акцентом на страны, откуда поставляются кофейные зерна для кофеен “ДаблБи”.

Если вы любите простую кухню без затей, вам точно нечего делать в новом ресторане на Покровке, потому что только настоящие гурманы смогут оценить карпаччо из свеклы с икрой, мидиями и розмарином (460 руб.), хрустящий баклажан с соусом сладкий чили, чесноком и стеблями сельдерея (480 руб.), индонезийское вегетарианское карри с тофу и горячим индийским наном (680 руб.), китайские дамплинги с креветками и гребешками с манго и кокосовым соусом (880 руб.), ризотто с креветками, мидиями, морским гребешком и кальмарами (850 руб.), утиную грудку с томленой в вине грушей и картофельным пюре под мясным соусом с красным вином (690 руб.). Винная карта позволяет создать интересный пейринг с каждым из блюд, а кофейная карта красноречиво подчеркивает, откуда родом ресторанная сеть “География”.

Карпаччо из свеклы с икрой, мидиями и розмарином Хрустящий баклажан в азиатском стиле Китайские острые кальмары в кляре с рыбным соусом J’Pan

Прикольное бистро на Мясницкой стало уже даже не вторым, а третьим после Трубной и Солянки местом, пропагандирующим японский стритфуд. Несмотря на московскую любовь к традициям и аутентичности, Михаил и Денис Левченко в компании с Александром Сысоевым делают ставку на “другую” Японию – с боулами донбури, лапшой рамен и соба, омлетами тамаго, рыбными пончиками такояки, отбивными-фри тонкацу, несладкими вафлями окономияки и прочими вафельными рыбками. Несмотря на декларируемую демократичность еды, здесь с ней заморачиваются едва ли меньше, чем в традиционных японские заведениях. Например, там, где требуется рис, используется особый японский Koshihikari, который Левченко считают лучшим из лучших.

В бистро много всякой вкусной милоты: помимо еды – рыбок, пончиков, пухлых блинчиков с розовым соусом, сырников с сахарной ватой – целый список напитков отвечают в J’Pan за градус кавайности. Совершенно конфетный по вкусу матча Bubble Gum замешан на банановом, соевом и кокосовом молоке с цедрой апельсина, новый десертный микс “Мон Блан” помимо игривых шариков тапиоки включает каштановую крошку и мусс из каштана, в яркие айс-ти, коих в меню несколько видов, добавлены свежие ягоды и разноцветные фруктовые слайсы.

Хорошая новость для поклонников сети J’Pan: новое бистро выглядит просторнее предыдущих, а столики в нем стоят на достаточном расстоянии, чтобы не слышать каждое слово из беседы соседей. В нем целых 47 посадочных мест, и еще 20 мест на веранде, которая пока открыта.

Десерт Сиба-ину с маскотом J’Pan Новинка: соба с лососем и стружкой тунца Айс-ти Манго, Апельсин и Малина