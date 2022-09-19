 

“Настоящая хайпожорка”: раскрыт главный талант выскочки Бузовой

19.09.2022, 15:45, Разное
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Кто бы что ни говорил, но Ольга Бузова считается одной из самых известных женщин в России. 36-летняя ведущая шоу “Звезды в Африке” имеет армию как поклонников, так и злопыхателей. И те, и другие активно обсуждают каждое появление поп-дивы на публике, хоть и в разном ключе.

Как считает блогер Аслан Долаев, Бузова умеет и любит эпатировать публику. “Она настоящая хайпожорка”, – не сомневается он. Также молодой человек уверен, что команда Бузовой продумывает каждый ее шаг. “Поэтому даже из скучного события всегда с ее участием происходит эпатаж”, – сказал Долаев в беседе с “Дни.ру”.

Так он выразился, говоря о недавней выходке Бузовой в сочинском ресторане. Напомним, звезда устроила шоу на глазах у посетителей. Она вышла к играющему на скрипке мужчине и станцевала под мелодию, которая перекликалась с фонограммой ее песни “Антитела”.

“Я понимаю, что ее песни ей приносят большое удовольствие, но люди хотели музыку слушать в ресторане…”, – высказался блогер.

Аслан Долаев считает, что главный талант Ольги Бузовой, которая, несомненно, обожает быть в центре внимания, – это грамотный пиар.


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