Жители высокогорного китайского города несколько минут видели вместо Луны надпись «Ошибка декодирования»

В высокогорном китайском городе Унчжоу жители в течение нескольких минут видели вместо Луны прямоугольник с надписью на английском языке, которую можно перевести, как «Ошибка декодирования».

Фото уникального метеорологического явления поначалу широко распространилось в местных соцсетях, но затем эти снимки начали быстро исчезать.

Местные власти уже официально сообщили, что в ночь с 15 на 16 сентября в небе над Унчжоу ничего не происходило. Жители других регионов Луну тогда не видели из-за плотной облачности над всем Китаем, однако Министерство по особым делам и контролю за климатом подчёркивает: если бы даже Луну и было видно, она бы выглядела «абсолютно обычным образом».

Во избежание повторных инцидентов или недопониманий жителям указанного населённого пункта предписано не смотреть в небо с 04:15 по 04:30 25 сентября и с 04:15 по 04:30 26 сентября, а также не применять средства фото- и видеофиксации. Нарушившие предписание будут отправлены в лечебно-трудовые профилактории с целью прохождения лечения и ведения трудовой деятельности, – говорится в комментарии правительства.

—