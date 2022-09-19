 

“После двух браков самое лучшее – побыть одному”: Гарик Харламов рассказал о личной жизни и своих заработках

19.09.2022, 15:30, Разное
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Шоумен и актер Гарик Харламов посетил премьеру фильма «Ирония судьбы в Голливуде», где стал главной «мишенью» для папарацци и журналистов. Артисту пришлось пояснять, почему он пришел в гордом одиночестве, а также озвучивать сумму своего заработка.

О статусе «одинокого волка»

Харламов пришел на премьеру киноленты один, поэтому представители прессы сразу же поинтересовались: а где спутница? Шоумен отшутился: мол, он такая большая планета, что спутников и спутниц у него очень много. Себя он назвал одиноким волком. Артист пояснил, что после восьми лет первого и восьми лет второго брака побыть немного одному — лучшее решение.

Напомним, что первой женой артиста была Юлия Лещенко. Шоумен развелся с ней, когда познакомился с актрисой Кристиной Асмус. Брак продлился восемь лет. Асмус подарила знаменитости дочь. С ребенком Харламов продолжает общение, выполняет свои отцовские обязанности.

После развода с Кристиной в 2020 году Гарик, по слухам, стал встречаться с другой актрисой — Катериной Ковальчук, сестрой звезды сериала «Мастер и Маргарита» Анной Ковальчук. Хотя влюбленные не подтверждали роман, но вместе появлялись на светских мероприятиях как пара. Они также проводили вместе отпуск, размещали совместные снимки в соцсетях.

Однако с недавних пор артисты пропали друг у друга из соцсетей. Факт появления Гарика на премьере фильма в одиночество, а также его комментарии по поводу одиночества стали косвенным подтверждением расставания с Катериной.

О заработках

Журналисты также поинтересовались у Харламова, сколько он зарабатывает. Комик отшутился. Обратившись к представителям прессы, он поинтересовался: важно ли им озвучить сумму в семь миллионов рублей в месяц? Если да, то он ее озвучит. Шоумен разрешил журналистам везде публиковать эту информацию, если им хочется. Гарик с иронией отметил, что тратит деньги «на себя любимого».


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