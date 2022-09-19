Выбираем удобную домашнюю одежду: А-силуэт, кимоно и кружевные вставки

Многие женщины хотят выглядеть привлекательно не только на улице, но и дома. К счастью, для этого есть возможность. Производители предлагают нам множество вариантов красивой домашней одежды. Например, неглиже. Это один из видов женской ночной рубашки, который визуально напоминает платье.

Вот, на какие модели стоит обратить внимание.

Пошив

Красиво смотрятся домашние платья А-силуэта. Это те модели, которые сужаются книзу. В такой одежде вы будете чувствовать себя максимально комфортно, поскольку она не облегает фигуру и не подчеркивает недостатки.

Можно также выбрать изделие свободного кроя, с короткими рукавами, с круглым вырезом.

Домашнее платье с запахом (по типу кимоно) тоже подойдет для ношения. Благодаря специфическому крою образовывается V-образный вырез, за счет чего удлиняется визуально шея, и вы кажетесь более стройной.

Декор и рисунок

Если говорить об актуальных принтах, то здесь бессменным лидеров является одежда в горошек. В такой одежде вы будете выглядеть стильно и элегантно.

Можно рассмотреть вариант принта в цветочек, если вы хотите добавить в образ романтичности. Чем вы худее – тем крупнее должен быть рисунок. Если хотите казаться стройнее, тогда отдавайте предпочтение мелкому орнаменту, который не будет слишком сильно утяжелять силуэт.

При необходимости казаться стройнее выбирайте рисунок в вертикальную полоску. Если вещи будет на пуговицах, то будете выглядеть еще худее. Кармашки сделают изделие более функциональным.

Если вам нравится что-то более простое и лаконичное, тогда можете смело выбирать однотонное изделие.

Уместными в контексте домашней одежды будут такие элементы декора как рюши, оборки, бантики.

Оригинально смотрятся те вещи, где есть присборенные элементы. Благодаря им формируются складочки по типу плиссировки.

На удобство и функциональность это никак не влияет. Это просто эстетика.