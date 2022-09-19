Мнение: Арестович хорошо сказал

“- Больше всего мне нравится, как «украинские блогеры», пиздюки с парой тысяч подписчиков, громко рассуждают на тему:

– Да кто такая Пугачева?..)

Пугачева, дятлы небесные, это СССР против РФ.

Это часть самоидентификации тех, кто поддерживал главные цели войны, объявленные Путиным – восстановление СССР, т.е.

российского населения в возрасте 40+.

Пугачева – это центр притяжения очень серой страны под названием «поздний СССР», self-made персона, главная, архетипичная, подсвеченная всеми лучами и собравшая все внимание тех, кто тоже хотел быть Личностью, но ему не удавалось.

Это – аккумуляция чувств, надежд, чаяний, любви, мечтаний десятков миллионов людей, чья коллективная в несколько десятков лет медитация сошлась в ней, как в фокусе. Чьим коллективным голосом она говорила. Это – десятки миллионов душ, поднятых ее песнями (хотя бы и на минуты) до очень высокого уровня чувств. Это – учитель поколений – в стране, где чувствовать отучали.

Это – главная антитеза советской системе и – главный теза того, что хорошего вложили в то мрачноватое, душное, серое общество люди.

Которые тоже – жили, надеялись, любили, мечтали – рожали детей – вас и внуков, т.е. ваших детей – под ее музыку, работали, тянулись в нитку – для вас, будущих.

Это эпоха.

Вы сначала попробуйте вместить в себя две такого масштаба антитезы – и пронести их через жизнь, синтезировав их в себе самой.

Пугачева – это человек, в одиночку противопоставившая себя, всем своим образом жизни, наползающей советской серости и – сумевшая вызвать своим талантом глубокие, вплоть до самоидентификации, симпатии Системы, которая в теории должна была ее раздавить вообще-то.

Симпатии Системы и – неподдельную любовь народа.

Эта война добивает СССР, который, на самом деле, благополучно дожил до 24 февраля.

Неслучайно умер Горбачёв – но это ещё не был конец эпохи, просто предзнаменование.

Бунт Аллы Борисовны, личности огромного человеческого масштаба, против путинской Системы, это:

– подрыв легитимности ведущей мифологии путинского режима,

– подрыв главного нарратива, обосновывающего эту войну,

– взрыв в середине самоидентификации граждан, составляющих основу легитимизации путинского режима,

– начало конца этого режима.

От Путина никто из россиян не ждал самостоятельности.

От Путина россияне хотели только одного – восстановления Союза.

И вот Союз его же и проклял.

Чтобы не случилось потом с Аллой Борисовной, Путин, как политическая фигура этого уже не переживёт, Пугачова сняла с него санкцию.

Вот что такое – Алла Борисовна и ее заявление.

А вы, мелкие пиздюки эпохи заявлений Пугачёвой, тянитесь – может быть, до края ее туфли дотЯнетесь.)

Я желаю вам этого искренне.

Если сможете, конечно.)” (Арестович).