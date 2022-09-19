 

Император Японии Нарухито выехал за границу впервые после восхождения на престол

19.09.2022, 15:10, Разное
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Сегодня на похоронах Елизаветы II много первых лиц государств – фотографии некоторых из них мы собрали здесь. Также на церемонию прощания прилетели и королевские особы, например, император Японии Нарухито и его жена, императрица Масако. Это его первая зарубежная поездка с момента восхождения на престол в мае 2019-го. 

В начале 2020 года Нарухито должен был прибыть в Лондон с официальным визитом по приглашению самой Елизаветы II, но из-за разгоревшейся пандемии COVID-19 поездку пришлось отменить. Все три года император не выезжал за пределы страны.

Для церемонии император облачился в черный фрак с брюками в тонкую полоску, а императрица надела черное платье с пиджаком и шляпку-таблетку. Свой образ Масако дополнила украшениями из черного жемчуга.

Нарухито – 126-й император Страны восходящего солнца. Его отец, Акихито, занимал трон более 30 лет и в возрасте 85 лет из-за проблем со здоровьем решил по своей воле передать власть старшему сыну. Его мать, бывшая императрица Митико, за эти три десятилетия стала образцом элегантности, изящности и женственности. 

Известно, что Нарухито получил два высших образования – в университете Гакусюин в Токио и в Мертон-Колледже при Оксфорде в Англии – и является магистром исторических наук. Нарухито и Масако женаты с 1993 года, в 2001 году у них родилась единственная дочь Айко. Сама Масако – старшая дочь Хисади Овада, дипломата и президента Международного суда ООН – получила образование в Гарварде и Токийском университете. В детстве она даже несколько лет жила в Москве и получила там дошкольное образование.

Нарухито вступил на престол 1 мая 2019-го, на следующий день после отречения от престола его отца. Вместе с ним на специальный для подобных случаев балкон вышла его жена и другие члены императорской семьи. В их числе младший брат императора Акисино, его супруга Кико и их 12-летний сын Хисахито.


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