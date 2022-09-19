Новая любимая шляпка и свадебный подарок королевы: образ Меган Маркл на похоронах Елизаветы II

Вопреки прогнозам королевских экспертов и пользователей сети, Меган Маркл все же появилась в Лондоне на церемонии прощания с королевой Великобритании Елизаветой, ушедшей из жизни 8 сентября. Герцогиня прибыла на похороны в одной машине с графиней Софи Уэссекской, супругой младшего сына монарха, принца Эдварда. Необычная компания для Меган, но все по протоколу: принц Гарри, так же как и Эдвард, в этот момент был занят сопровождением гроба Ее Величества в Вестминстерское аббатство вместе с другими высокопоставленными членами королевской семьи.

Меган выглядела мрачной и слегка растерянной. Для траурного мероприятия она выбрала строгое, но необычное платье-кейп, минималистичную шляпу без декоративных деталей (такую же, как носила на празднике в честь Платинового юбилея правления Елизаветы, только в черном цвете), замшевые туфли на каблуке, колготки в тон в соответствии с королевским дресс-кодом и серьги с жемчугом и бриллиантами, которые королева подарила ей после того, как она вышла замуж за принца Гарри. Отметим, что Кейт Миддлтон с детьми тоже появилась на похоронах в интересном платье пиджачного кроя и украшениях самой Елизаветы.

Напомним, Елизавета II правила рекордное для монархии количество лет — этим летом она отметила 70-ю годовщину пребывания на троне. После сегодняшней церемонии прощания гроб королевы будет оставаться в главном зале Вестминстерского аббатства до 6:30 вечера, а затем будет спущен в фамильный склеп в Часовне Святого Георгия в Виндзоре.