Мнение: Помощь 7-й бригаде армии Луганской Народной Республики

В порядке информационной поддержки.

Помощь 7-й бригаде армии Луганской Народной Республики

Продолжаем помогать 7-й бригаде НМ ЛНР

Приветствую, друзья!

Седьмая бригада продолжает тяжелые бои в Соледаре, прогрызая оборону противника.

Мы, как можем, продолжаем помогать бойцам.

За прошедший месяц мы доставили более 30 защищенных смартфонов с артблокнотами для бригадной артиллерии. Теперь почти вся бригадная арта: ствольная, РСЗО, минометы – обеспечена средствами расчета стрельбы. Бригада получила запасные батареи на портативные радиостанции, репитеры-удлинители сотовой связи, металлодетекторы, бронежилеты для медиков, боевые защитные костюмы для экипажей легкой бронетехники, домкраты и инструменты

20-й батальон резервистов получил массу полезных вещей: цифровые шифруемые радиостанции, генератор и палатку для медиков, дизельный теплодуй, бензопилу, заточный станок для цепей, тактическую снарягу, средства разминирования и многое другое.

Отчеты мы публикуем в нашей группе в ТГ.

https://t.me/omsbr7

Мы запустили новое волонтерское направление – изготовление гибких иммобилизационных шин, которыми фиксируют раненые конечности при транспортировке. Без такой фиксации раненый испытывает очень яркие впечатления. Закуплено материала на полторы тысячи комплектов. Первые партии уже отправились на фронт. К нам начинают подключились волонтеры из разных городов. Теперь они сами закупают доступные материалы и сами собирают комплекты шин.

Ну а мы движемся дальше и запускаем новый сбор. Большей частью он уйдет на электронику.

С этого сбора требуется оснастить цифровой связью весь гаубичный дивизион. В прошлые разы мы оснастили только одну батарею этого дивизиона. Это большой заказ и нашему радиоинженеру придется попотеть.

Так же требуется дооснастить десяток дронов, полученных бригадой по другим каналам. Требуется закупить порядка 50-ти запасных аккумуляторных батарей, групповые зарядные устройства, правильные смартфоны и планшеты для операторов, держатели для планшетов, запасные кабели, рюкзаки для всего этого хозяйства.

Требуется два десятка дорогих и тяжелых гелевых аккумуляторов для питания автономных камер наблюдения и репитеров.

Требуется около десятка защищенных смартфонов. Часть для артиллерии под Тюльпаны и Гиацинты, часть для разведчиков-корректировщиков.

Требуется пара 3D принтеров – бригада хочет сама печатать обвес на оружие для разведроты.

Но самое-самое интересное – другое. Мы начали собственную разработку очаговой РЭБ для борьбы с дронами противника. Работы уже ведутся. Закроем небо своими силами, раз НМ ЛНР не умеет.

Неэлектронная составляющая: зимняя обувь для резервистов, шлемофоны и берцы для танкистов, БЗК для экипажей легкой бронетехники.

Спальные мешки. Посматриваем в сторону изготовления пенок-карематов для сна.

Ничего этого без вашей действенной помощи мы не сделаем.

Ведь "Наши не придут. Все наши – это мы".

Контакты и реквизиты:

Карта Сбера: 4276 5500 9314 7760

ЮMoney: 4100117858586135

Почта для вопросов: [email protected]

С переводами из-за границы сейчас сложно, но решаемо. Пишите на почту, постараемся решить.

Просьба ничего не писать в комментариях к переводу. Банкиры – люди нервные.

https://leon-spb67.livejournal.com/1488612.html – цинк

—