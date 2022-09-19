 

Дипломаты в Турции не получали жалоб от российских граждан на работу карт «Мир»

19.09.2022, 14:30, Разное
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Дипломаты в Турции прокомментировали слухи о проблемах с работой карт «Мир». По их утверждению, они не получали жалоб со стороны российских граждан на функционирование платежного сервиса.
Не так давно в Сети появились слухи о том, что на территории Турции российские граждане, находящиеся в стране по работе или на отдыхе, не могут полноценно воспользоваться картой «Мир». Отечественная национальная система платёжных карт в РФ со времени ее введения в 2014 году уже в прошлом году обогнала по количеству пользователей международные системы Visa и Mastercard. Работает она и за границей, в Белоруссии, Армении, ОАЭ и целом ряде других стран. Также принимаются расчеты картой «Мир» и платежными сервисами вроде Apple Pay.

Однако по данным Национальной Системы Платежных Карт (НСПК), есть некоторые случаи, когда за рубежом фиксировались случаи отказов от осуществления банковских операций с картой «Мир». Это было связано с санкционными мерами Запада против некоторых российских банков. Тем не менее, утверждают дипломаты в Турции, функционирование системы платежей от финансовых учреждений Российской Федераций продолжается.

Сразу два генконсульства РФ, в Анталье и Стамбуле, сообщают об отсутствии подобного рода жалоб от сограждан. Сейчас НСПК намерены глубже изучить данный вопрос, чтобы определить возможные риски. Для этого ее специалисты уже связались и начали переговоры с турецкими коллегами.


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