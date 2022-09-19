 

Один тренд на всю обувь. Какие модели актуальны для 2022 года

19.09.2022, 14:05, Разное
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Наверняка каждый из нас хоть раз слышал о таком милом и очаровательном тренде 2022 года, как туфли Мэри Джейн. Изначально данная модель обуви была предметом детского гардероба. Однако сегодня, большинство дизайнеров, устав от курток-палаток, неподъемных ugly-кроссовок и бесформенных худи, переметнулись в сторону инфантильности, хрупкости и изящности, что позволило туфлям Мэри Джейн занять почетное место во взрослом гардеробе.

Главными поклонницами этой культовой пары обуви, завоевавшей всеобщую любовь еще в конце 19 века, являются такие модницы, как Бланка Миро, Белла Хадид, Люси Уильямс, Жанна Дамас, Сьюзи Баббл, Оливия Родриго, Хлоя Харуш и Камилла Шарьер.

С чем комбинировать туфли Мэри Джейн

Модели на платформе – это обувь, которая идеально дополнит практически любой образ, добавив в него женственности, элегантности и немного игривости. Они гармонично смотрятся с юбкой любой длины, а вот брюки и джинсы лучше выбрать слегка свободные и укороченные, так аутфит будет выглядеть более сбалансировано. В качестве верха к ним отлично подойдут топы, жилетки, свитшоты по фигуре, свободные рубашки и блузы с милыми рюшами.

Что касается известных модниц, то, например, Жанна Дамас предпочитает сочетать туфли Мэри Джейн с короткой кожаной юбкой, Хлое Харуш нравится дополнять свой образ с велосипедками моделями без каблука. А вот Бланка Мире любит комбинировать такую обувь с романтичными сарафанами и брюками а клетку. В общем, вдохновляйтесь модными идеями и всегда оставайтесь в тренде!


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