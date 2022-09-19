 

Мнение: Расскажите, птицы, Путину

19.09.2022, 13:55, Разное
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“А теперь, – написали в комментах, – Пугачихе надо спеть какую-нибудь новую антивоенную песню!”

Но зачем ей петь новые – у нее и старые есть, прекрасные. Как раз на тему “Весь мир в труху, ну а мы – в рай”.

Жаль, что когда Путин летал со стерхами, они ему так нихрена и не рассказали. Наверно, сочли, что безнадежен.

Источник: Размышления вольного социолога


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