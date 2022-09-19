Мнение: Расскажите, птицы, Путину

“А теперь, – написали в комментах, – Пугачихе надо спеть какую-нибудь новую антивоенную песню!”

Но зачем ей петь новые – у нее и старые есть, прекрасные. Как раз на тему “Весь мир в труху, ну а мы – в рай”.

Жаль, что когда Путин летал со стерхами, они ему так нихрена и не рассказали. Наверно, сочли, что безнадежен.