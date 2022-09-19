Как начать вести экологичный образ жизни: 5 простых шагов

ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ

Иногда простые привычки и маленькие действия — лучший вклад в большое дело. Экономьте воду: выключайте кран, когда чистите зубы, пользуйтесь душем вместо ванны. Не оставляйте зарядные устройства в розетках, а компьютер надолго в ждущем режиме — это уменьшит расход электроэнергии. По этой же причине замените простые лампочки на светодиодные.

БИОРАЗЛАГАЕМАЯ УПАКОВКА

Чтобы уменьшить экослед, обратите внимание на биоразлагаемую упаковку. Вместо полиэтиленового пакета из супермаркета выбирайте многоразовые авоськи. Пластиковые стаканчики замените спортивной бутылкой или термосом, которыми можно пользоваться неоднократно. Соусы лучше выбирать не в пластике, а в стекле, а макаронные изделия — в перерабатываемом картоне.

ПРИНЦИПЫ SLOW FASHION

«Медленная мода» в моде уже много лет. Не гоняться за трендами, регулярно пополняя гардероб новинками, а выбирать вещи с умом, минимизируя их количество — к этому стремится все больше жителей мегаполисов. Многие из них обращают внимание на винтаж, дают вещам вторую жизнь, перешивая их или сдавая в секонд-хенды. Еще одна идея slow fashion — знать, из чего и как производятся вещи. В приоритете — одежда из возобновляемого органического сырья от локальных брендов.

ЭКОЛОГИЧНАЯ БЫТОВАЯ ХИМИЯ

Первое, на чем стоит заострить внимание при покупке стирального порошка, – это состав. Особенно, если вы являетесь обладателем чувствительной кожи либо стираете детское белье. Избегайте продуктов с агрессивными моющими компонентами, хлорными пятновыводителями и отбеливателями, такими как фосфаты и фосфонаты. Почему? Агрессивная химия плохо вымывается из ткани и при контакте с кожей может вызвать аллергию. Не говоря уже о том, что наносит вред окружающей среде, попадая в сточные воды.

Долгое время считалось, что экологичные стиральные порошки хотя и не вредят природе, но и с задачей удаления пятен справляются неважно. В последние годы технологии шагнули вперед, и на рынке появилась бытовая химия — эффективная и натуральная одновременно. Например, такой экобренд, как Naturtek, объединил в формуле своего порошка натуральные ингредиенты (мыльная стружка, соль, сода) и активные природные компоненты (энзимы, активный кислород, биоферменты). Порошок отлично справляется с разными видами загрязнений, но важно выбирать правильный режим стирки и температуру. Такие гипоаллергенные средства подходят для аллергиков и людей с чувствительной кожей. Еще один плюс в защиту окружающей среды — упаковка из 100 % перерабатываемого картона.

ПРОДУКТЫ ОТ МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Мало того что сезонные овощи ифрукты вашего региона сохраняют максимальное количество витаминов. Приобретая их, вы также сокращаете расходы топлива от транспортировки. Если от базовых советов вы готовы перейти дальше, обратите внимание на книгу основательницы движения zero waste Беа Джонсон. Она советует отделять органические отходы (будь то банановые шкурки или огрызки яблок) и компостировать — например, при помощи домашнего вермикомпостера.