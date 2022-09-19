Кейт Миддлтон в украшениях Елизаветы II прибыла на похороны королевы вместе с детьми

Прямо сейчас в Лондоне проходит церемония прощания с королевой Великобритании, которая ушла из жизни 8 сентября. Вслед за десятками мировых политиков в Вестминстерское аббатство прибыли и члены королевской семьи. В начале процессии часть из них, в том числе новопровозглашенный король Карл III и другие дети Елизаветы, а также внуки Уильям и Гарри шли за гробом, а часть приехала на черных автомобилях.

Принцесса Уэльская Кейт прибыла в одной машине с новой королевой-консортом Камиллой и двумя детьми — 9-летним Джорджем и 7-летней Шарлоттой, которых дворец счел уже достаточно взрослыми для участия в этом, без преувеличения, историческом мероприятии. 4-летнего принца Луи Кейт и Уильям оставили дома.

Кейт выбрала сдержанный и элегантный образ из черного платья-пальто, изящной широкополой шляпы с вуалью и жемчужных украшений из коллекции покойной королевы. Более того, те же драгоценности Кейт надевала в прошлом году на похороны принца Филиппа. Колье было изготовлено на заказ ювелирами Gerrard из подаренных королеве японским правительством жемчужин, а серьги — из тех, что преподнес ей, тогда еще принцессе, возлюбленный Филипп в далеком 1947 году.

Дети Уэльских тоже облачились в классические траурные наряды, выглядели подготовленными и держались как настоящие принц и принцесса. Джордж был очень похож на папу в темно-синем костюме с черным галстуком, а Шарлотта — на маму, в почти идентичном платье-пальто с брошью и шляпке в тон.

Напомним, Елизавета II правила рекордное для монархии количество лет — этим летом она отметила 70-ю годовщину пребывания на троне. После сегодняшней церемонии прощания гроб королевы будет оставаться в главном зале Вестминстерского аббатства до 6:30 вечера.