 

Кейт Миддлтон в украшениях Елизаветы II прибыла на похороны королевы вместе с детьми

19.09.2022, 13:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Прямо сейчас в Лондоне проходит церемония прощания с королевой Великобритании, которая ушла из жизни 8 сентября. Вслед за десятками мировых политиков в Вестминстерское аббатство прибыли и члены королевской семьи. В начале процессии часть из них, в том числе новопровозглашенный король Карл III и другие дети Елизаветы, а также внуки Уильям и Гарри шли за гробом, а часть приехала на черных автомобилях. 

Принцесса Уэльская Кейт прибыла в одной машине с новой королевой-консортом Камиллой и двумя детьми — 9-летним Джорджем и 7-летней Шарлоттой, которых дворец счел уже достаточно взрослыми для участия в этом, без преувеличения, историческом мероприятии. 4-летнего принца Луи Кейт и Уильям оставили дома.

Кейт выбрала сдержанный и элегантный образ из черного платья-пальто, изящной широкополой шляпы с вуалью и жемчужных украшений из коллекции покойной королевы. Более того, те же драгоценности Кейт надевала в прошлом году на похороны принца Филиппа. Колье было изготовлено на заказ ювелирами Gerrard из подаренных королеве японским правительством жемчужин, а серьги — из тех, что преподнес ей, тогда еще принцессе, возлюбленный Филипп в далеком 1947 году.

Дети Уэльских тоже облачились в классические траурные наряды, выглядели подготовленными и держались как настоящие принц и принцесса. Джордж был очень похож на папу в темно-синем костюме с черным галстуком, а Шарлотта — на маму, в почти идентичном платье-пальто с брошью и шляпке в тон.

Напомним, Елизавета II правила рекордное для монархии количество лет — этим летом она отметила 70-ю годовщину пребывания на троне. После сегодняшней церемонии прощания гроб королевы будет оставаться в главном зале Вестминстерского аббатства до 6:30 вечера. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12.21 / Тяжелобольной Юрий Антонов появился на людях с тростью в руках

07.12.21 / СПЧ призвал амнистировать граждан, вовремя не сообщивших о местах расположения выгребных ям

15.08.22 / Мэра Киева Виталия Кличко бросила жена после 25 лет брака

30.01.22 / Мнение: Вложения в госдолг США, Медведев про нефтеюань и китайцы без русского кругляка

19.01.21 / На сайте ФСИН появилась вакансия палача

04.08.22 / Мнение: Национализация китайской элиты, треть Украины куплена и приговор по рекордной взятке

04.08.21 / Елизавета II, Кейт Миддлтон и другие члены королевской семьи поздравили Меган Маркл с днем рождения

17.07.22 / В 15 департаментах Франции из-за жары был установлен красный уровень риска

05.09.21 / Аналитики узнали, как российские мужчины относятся к предложению женщины пожениться. Когда лучше всего сделать предложение парню и как вести себя нельзя

15.02.22 / Длительный COVID может быть связан с воздействием вируса на блуждающий нерв

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика