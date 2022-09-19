Выступила – Личное мнение

В запрещённой и экстремистской соцсети появилось заявление Пугачёвой с просьбой признать и её тоже иностранным агентом.



Фото: Соцсети

Молчала-молчала и вдруг выдала. Что стоит за этим заявлением?

Тут, конечно, можно только гадать. Во-первых, пост появился в соцсетях, которые могли в теории и взломать, да и доступ к ним может быть ведь не только у владельца аккаунта.

Однако раз опровержения ещё не последовало, с большой долей вероятности можно предположить теперь, что пост написала сама Пугачёва.

Зачем она это сделала?

Алла искренне считает себя нашим всем. Что мы без неё? Она прима-примадонна, а мы только и должны восторгаться ей. И в этой уверенности, в этой её выдуманной реальности, ей быть ничего ни за что не может.

Кроме того, сказалась вероятно и обида — она тут на Красную площадь ходила, делала фоточки, но это никому не оказалось нужно. Обидно ей стало.

Заявление Пугачёвой, на мой взгляд, несёт посыл «а что вы мне сделаете». Я же глыба, титан песни, великан эстрады.

То она кому-то вправлять что-то собиралась, то ещё чего-то, а теперь так вообще заявления делает. Смотрю на такое самомнение и удивляюсь, насколько всё-таки некоторые люди переоценивают себя.

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