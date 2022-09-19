Мнение: Маленький Запад и большой ШОС

В Самарканде (Узбекистан) прошла встреча глав государств Шанхайской организации сотрудничества, нашего с Китаем блока. Красноречивее любых слов об итогах этого саммита говорит заглавная фотография, демонстрирующая уровень отношений между лидерами России (Владимир Путин), Китая (Си Цзиньпин) и Индии (Нарендра Моди).

Западные СМИ продолжают делать вид, будто Россию удалось изолировать, а Китай пытается дистанцироваться от России, однако официальные китайские СМИ настроены иначе. Цитирую (ссылка):

Есть китайская пословица «не спрашивай у воробья, как парит орёл». Умы американских и западных элит состоят из доминирования и параноидальной конфронтационности. Объект, который они желают раздавить, должен непременно «социально умереть» и лишиться друзей. Однако власть США и Запада не соответствует их амбициям. ШОС никогда не станет организацией против Запада или кого-либо ещё. Кое-кто в США и на Западе всегда хотел объявить ШОС «восточным НАТО». Их узкое видение и скудное воображение резко контрастируют с широтой и богатством ШОС. Если Запад действительно чувствует кризис, то ему следует серьёзно задуматься о том, что не так в его восприятии мира. Вашингтон оперирует кнутом и пряником, но многие страны мира все больше отдаляются от него, а круг друзей ШОС становится все больше. Причина в том, что “принципы трёх “нет”” ШОС — никаких союзов, никаких противостояний и никакого нацеливания на какую-либо третью сторону.

Совместные военные учения России с Китаем, — и на суше, и на море, — также показывают, что Китай намерен дружить с нами в том числе и в военном плане. Оно и понятно: американцы пытаются сделать из Тайваня Украину, так что Китаю опыт нашей спецоперации интересен.

На Западе, впрочем, навряд ли поймут слова китайцев. С точки зрения Запада равноправных отношений не бывает — любая сильная страна всегда является агрессором, которая хочет захватить мир. А так как ШОС значительно больше и сильнее, чем НАТО, Западу страшно.

Полагаю, Армению-Азербайджан и Киргизию-Таджикистан подожгли не случайно — идея американцев была в том, чтобы выставить ШОС бесполезной. Вышло не очень убедительно. Между основными членами ШОС, — Россией, Индией и Китаем, – конфликтов либо вовсе нет (Россия-КНР, Россия-Индия), либо они активно сворачиваются: Китай и Индия неделю назад начали скоординированный взаимный вывод войск со спорной территории в Западных Гималаях (ссылка).

Что же касается относительно небольших стран, то тут ШОС обладает достаточным авторитетом для умиротворения задир. Президенты Киргизии и Таджикистана договорились на саммите отвести военных от границ, продолжить работу по демаркации. Армению с Азербайджаном тоже удалось потушить, как минимум на время. В Армении, правда, прошёл антироссийский митинг под лозунгом «выйдем из ОДКБ», однако после конфликта 2020 года властные элиты Армении стали умнее. Они на собственной шкуре прочувствовали, что Западу их проблемы глубоко безразличны и, следовательно, их единственный шанс на выживание — нормальные отношения с Россией.

Вот у кого нормальных отношений с Россией нет и не предвидится, так это у Евросоюза. И это хорошо — всем нужно трезветь. Европейцы должны осознать, что за русофобию надо платить, а российские граждане должны осознать, что на Западе к ним относятся с ненавистью и презрением.

Много лет россияне любили Финляндию, смотрели «Особенности национальной охоты» и умилялись обаянию ухоженной финской зимы. Правда, принадлежащие русским в Финляндии коттеджи как-то подозрительно часто горели в отсутствие хозяев, но местная полиция неизменно указывала, что это чистая случайность.

Теперь отношение финнов к русским вылезло наружу. Сейчас вот президент Финляндии заявил, что наличие недвижимости в стране больше не должно быть основанием для одобрения визы, добавив к этому, что «пока что страна не имеет законных оснований не признавать все шенгенские визы россиян» (ссылка).

Не отстают от политиков и граждане. Они царапают автомобили с русскими номерами и обливают их красной краской. Могут также порезать шины или подложить записку с оскорблениями. Это их борьба (ссылка).

Подобные инциденты вкупе с характерной риторикой западных СМИ постепенно окажут отрезвляющее воздействие на тех россиян, кто до сих пор влюблён в старушку Европу. Нас-то с вами Европа никогда не любила, однако раньше она хотя бы умела красиво улыбаться и приветливо встречать гостей. Теперь всё — старушка выжила из ума и потеряла способность притворяться ласковой.

Деменция европейцев, кстати, проявляется не только в сброшенных масках. Сильнее всего страдают они сами — от зелёной повесточки, в первую очередь. Поляки, у которых уже закрылась масса заводов, столкнулись с новой бедой, производителям стекла пришла очередь подавать на банкротство. Себестоимость производства тонны стекла в Польше в 30 раз (!) выше, чем в соседней Белоруссии (ссылка). Никакими пошлинами, никакими дотациями этот разрыв уже не преодолеть. И так — по всему Евросоюзу, потому что без русского газа стоимость энергии взлетает до небес, а дорогая энергия поджаривает европейскую промышленность как жирную индейку на День благодарения в США.

Вернуть «как было» уже не получается. С Россией поссорились, причём поссорились крепко, капитально, с битьём посуды и подачей заявления на развод. А выбить себе энергию при помощи угроз или шантажа Запад не может, так как он теперь слишком маленький и слабый. Потребление первичной энергии в мире Азией и странами СНГ составило в прошлом году около 60% (ссылка), с учётом Африки и Латинской Америки — ещё больше. Даже если бы Запад был единым, чего на самом деле даже близко нет, Запад уже не может диктовать условия поставщикам энергоресурсов.

Как пишет польское издание «Речь Посполитая», половина человечества стоит на стороне России. Цитирую (ссылка):

Ни о какой масштабной изоляции России речи быть не может, поскольку, несмотря на украинский конфликт, многие мировые лидеры с большим опытом за плечами поддерживают с ней контакты не без выгоды для своих стран…

«Половина человечества стоит на стороне России… Изолированный Западом Путин встречается с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана. В Самарканде он был успешен», — пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Енджей Белецкий.

…«В международной изоляции Кремля иранские власти увидели собственные интересы. Как раз одна из ведущих стран мира оказалась в схожей с Тегераном ситуации, впрочем, как и россияне с иранцами. Вместе они смогут хотя бы попытаться по крайней мере в какой-то степени ослабить санкции, которые ввёл Запад», — рассуждает журналист.

Белецкий обращает внимание на то, что Москва уже помогает Тегерану в переговорах с другими державами по ядерной проблеме и закупает иранские дроны, которые могут сыграть ключевую роль на украинском фронте. Более того, обе страны давно сотрудничают в Сирии, и Иран рассчитывает на то, что Россия поддержит его усилия по расширению своей сферы влияния на Ближнем Востоке.

«Однако для Запада более шокирующим было увидеть в Самарканде встречу Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди», — подчёркивает журналист…

Вслед за Китаем Индия стала вторым по объёму импортёром российской нефти по сниженной цене. Более того, Индия также превратилась в крупного импортёра российских удобрений. Отказ Индии присоединиться к антироссийским западным санкциям позволил Нью-Дели сохранить импорт российского оружия — основного источника модернизации индийских вооружённых сил. С помощью России Индия также намерена укрепить свои позиции в отношении администрации Джо Байдена.

Я склонен согласиться с мнением поляка. Возможно, он даже преуменьшает по поводу половины человечества — практически все страны за пределами Западного мира, то есть 85% населения планеты, относятся к России с огромным уважением.

Помните, недавно Шри-Ланка арестовала российский самолёт? Через три дня власти страны сняли арест, и самолёт улетел в Россию. Чуть позже Шри-Ланка осознала, что этого мало, и сделала несколько демонстративных шагов нам навстречу. Цитирую министра транспорта (ссылка):

К сожалению, произошла ошибка с российским самолётом компании «Аэрофлот» — он был арестован по решению суда… Это была чудовищная ошибка. И власти Шри-Ланки приносят свои извинения за случившееся… Президент, премьер-министр и всё правительство Шри-Ланки гарантируют вам, что подобное больше никогда не повторится. Мы не хотим арестовывать никакие самолёты на Шри-Ланке.

Оно и понятно, Россия для Шри-Ланки — это, например, возможность купить удобрения по нормальной цене. Дружишь с Россией — у населения есть хлеб. Не дружишь с Россией — голодный народ выносит тебя на вилах из дворца. Американцы, наоборот, могут только навредить. Напомню, Шри-Ланка погрузилась в кризис именно потому, что слушала советы американцев — активно внедряла у себя зелёные технологии, уничтожая тем самым собственное сельское хозяйство.

Кстати, Шри-Ланка планирует начать принимать карты платёжной системы МИР. Русские туристы, которых больше не ждут в Европе, должны чувствовать себя комфортно и в Азии (ссылка).

Саммит ШОС перевернул важную страницу истории. Запад, который привык считать себя «всем миром», начал осознавать, что он не только не весь мир, но даже не большая его часть. Страны «третьего мира», в свою очередь, увидели, что Россия, Китай и Индия создают новый миропорядок — на куда как более выгодных принципах, нежели старый Пакс Американа.

Выбор стал очевидным, и этот выбор не в пользу США. Работать мясным скотом в стойле у престарелого дядюшки Сэма — сомнительная привилегия. Особенно если можешь стать полноценным партнёром в ШОС и БРИКС, а Запад ровно никак не сможет тебя за это наказать.