France 24 – мощнейший за 70 лет — на Японию обрушился тайфун «Нанмадол»

По острову Кюсю на юге Японии нанёс удар тайфун «Нанмадол», ставший мощнейшим феноменом такого типа за семь десятилетий, передаёт France 24. Как заявил в эфире канала местный журналист Джеймс Симмс, тайфун привёл к отмене сотен авиарейсов — и даже заставил власти внести поправки в законы, дабы облегчить процесс эвакуации граждан.

ДЖЕЙМС СИММС, журналист: Это — крупнейший для Японии тайфун за последние 70 лет.

К примеру, в 2018 году в районе острова Кюсю во время нормального для этого региона сезона дождей, когда выпадает много осадков, погибло примерно 200 человек. Но на этот раз предсказывали порывы ветра скоростью 300 километров в час и волны до 12 или даже больше метров в высоту. Поэтому есть большие опасения по поводу возможных подтоплений и оползней.



Про Кюсю важно помнить одну вещь — там много вулканической почвы и пепла, поэтому вероятность оползней высока.

А что можно сказать о перспективе хаотической ситуации на транспорте?

ДЖЕЙМС СИММС: В районе Кюсю уже отменили примерно 500 авиарейсов — а тайфун теперь уже начинает мешать движению по Синкансэн, сети высокоскоростных железных дорог, которая покрывает всю Европу. Поезда отменяют на территории вплоть до Токио.

Джеймс, ранее мы обсуждали попытки Японии внести коррективы в законодательство, дабы эффективнее готовиться к таким явлениям. Расскажите нам о том, что изменило правительство страны.

ДЖЕЙМС СИММС: К примеру, дабы добиться того, чтобы люди эвакуировались, власти дали гораздо более чёткие формулировки для условий, при которых гражданам следует покидать жилища. Разумеется, заставить людей эвакуироваться правительство не может, но оно изменило уровни опасности и предупреждения, которые распространяются среди населения.



К примеру, государственная телерадиокомпания NHK дала зрителям своих передач возможность ввести свои почтовые индексы при помощи пультов дистанционного управления телевизором, после чего сообщения с рекомендациями эвакуироваться к ним начинают поступать с учётом места их проживания.

Дата выхода в эфир 18 сентября 2022 года.