Как исправить кредитную историю для получения ипотеки

Авторы «Блога МБК» рассказали, почему отказывают в ипотеке и как исправить кредитную историю.

Могут ли отказать в ипотеке с хорошей кредитной историей?

Если взяли выписку и с кредитным рейтингом все в порядке, но банк все равно отказывает в выдаче денег, оцените платежеспособность. Банки страхуют риски, поэтому не выдают деньги заемщикам, которым при выплате долга придется отдавать свыше 50%. Возможно, у вас есть еще кредит, который приходится оплачивать. Из-за высокой кредитной нагрузки банк вправе отказать в выдаче ипотеки.

Например, если доход вашей семьи 100 тыс. руб. в месяц, а по ипотеке придется ежемесячно отдавать 40 тыс. руб., заявку одобрят. Но это при наличии положительного кредитного рейтинга. Если придется отдавать ежемесячно 60 тыс. руб., то это превышает 50% от дохода, поэтому банк отклонит заявку.

Что делать, если кредитная история испорчена?

Для исправления кредитной истории есть несколько способов.

Оформите рассрочку на технику, строительные материалы или мебель в супермаркете. Но этот способ не всегда работает.

Откройте депозит в банке.

Оформите кредит на минимальную сумму без проверки рейтинга.

Оформите кредитную карту.

Исправить кредитную историю с помощью рассрочки

В крупных супермаркетах легко оформить рассрочу на товар. Требуется паспорт и наличие пенсионных отчислений за последние шесть месяцев. Менеджеры не проверяют кредитную историю клиента, если сумма не превышает 100 тыс. руб. Оформите рассрочку на технику или мебель и рассчитайтесь вовремя.

Если будете вносить платежи в срок, то после погашения кредита, сведения передадут в Бюро кредитных историй. В итоге удастся улучшить статистику. На практике, когда заемщик вовремя выполняет свои обязательства в течение 5−6 месяцев, менеджеры могут сами перезвонить и предложить оформить кредит.

Депозит в банке для исправления КИ

Когда вы открываете депозит, для банка это служит сигналом, что вы не испытываете финансовых проблем. И если через несколько месяцев после открытия счета обратитесь в этот же банк, кредитор одобрит заявку. Связано это с тем, что деньги на депозите будут выступать в качестве гаранта возврата долга. Старайтесь открывать депозит с регулярным пополнением, чтобы повысить свои шансы на положительное решение заявки по ипотеке в будущем.

Оформите кредит на минимальную сумму

Если отказывают в ипотеке из-за испорченного кредитного рейтинга, возьмите кредит на минимальную сумму. Например, возьмите в долг в 50-60 тыс. руб. на полгода. Рассчитайтесь вовремя и сведения передадут в БКИ, что позволит поправить статистику. В итоге сможете обратиться в банк и оформить ипотеку.

Кредитная карта для исправления КИ

Банки предлагают клиентам оформить карты рассрочки со льготным периодом. Льготный период означает, что во время использования карты, платить по процентам не придется. Существенный минус кредитных карт — высокая процентная ставка. Но если платить вовремя и не допускать просрочек, повысите рейтинг с помощью кредитной карты.

В итоге сможете обратиться в банк и оформить ипотеку, от кредитной карты потом сможете отказаться.

Ипотека под залог

Если нет времени исправлять кредитную историю, попробуйте обратиться в банк и оформить кредит под залог другой недвижимости. Это не обязательно должна быть квартира. Разрешается оставлять в залог ценные бумаги, дома, транспортные средства.

Но если перестанете выполнять обязательства и вносить деньги, банк заберет залоговое обеспечение по решению суда. Не бойтесь оформлять ипотеку под залог другого жилья, если вовремя будете платить по счетам, то никаких проблем не будет.

Как повысить шансы на получение ипотеки?