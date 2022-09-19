В Дагестане школьника в традиционном костюме атеиста не пустили на занятия

Учитель одной из школ Махачкалы попросил десятиклассника покинуть кабинет, где должен был начаться урок «Разговоров о важном».

Своё решение педагог мотивировал неподобающим внешним видом ученика. По мнению педагога, костюм учащегося не соответствовал эстетическому идеалу момента, переживаемого страной, а также мог невольно оскорбить чувства верующих одноклассников.

Подросток объяснил, что он и члены его семьи являются атеистами и строго придерживаются советских антирелигиозных традиций, в том числе при выборе одежды, но учитель остался непреклонен в своём решении.

Родители школьника попытались разрешить конфликт с директором школы, но получили отказ в личной встрече по той же причине. Сейчас семья атеистов готовится обратиться в суд с иском о нарушении прав религиозных меньшинств.

По этическим соображениям, а также с целью защиты нравственности несовершеннолетних и их права на сохранение бессмертной души, мы не публикуем фото костюма, вызвавшего скандал.

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