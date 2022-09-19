 

“Надеюсь, пластика меня не затянет”: певица Слава рассказала о любви “прибрать лишнее”

19.09.2022, 12:40, Разное
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Певица Слава — не их тех артисток, которые скрывают свои посещения к пластическим хирургам. Летом исполнительница хита «Одиночество» сделала себе идеальную фигуру при помощи врачей. Она совсем не боится зависимости от пластических операций.

Преображение за 3 млн рублей

Слава призналась, что очень боялась ложиться под нож пластических хирургов. Долгое время она консультировалась с медиками, советовалась с близкими, пока не приняла окончательное решение. Певица пояснила, что ее не устраивала ее фигура. В частности, некоторые проблемные места в виде жирка на животе, и эти проблемы нельзя было решить традиционными методами. Ни спорт, ни диеты не помогали, поэтому пришлось прибегать к пластике.

Слава сделала липосакцию сразу нескольких зон: спины, рук, подбородка, живота, ног. Плюс звезда сделала подтяжку груди. Результатом она осталась очень довольна. По словам артистки, теперь у нее такая фигура, какая была лет двадцать назад. Благодаря пластической операции Слава сможет выходить на сцену в красивых нарядах и радовать своего мужа. «Дальше будет лучше», – надеется знаменитость.

К слову сказать, на пластические операции звезда потратила порядка трех миллионов рублей.

Опасения

Результатами преображения Слава похвасталась перед подписчиками в соцсетях. Она продемонстрировала идеально плоский пресс, подтянутый бюст, отсутствие жирка на боках.

Одни поклонники порадовались за кумира, в то время как другие с опаской предположили, что пластика может «затянуть» Славу. Ведь немало артисток, которые после первой операции шли на вторую, третью и т. д., полностью перекраивая внешность.

Слава поспешила успокоить поклонников. По словам певицы, у нее не будет зависимости от пластической хирургии. По крайней мере, знаменитость очень на это надеется. Слава пояснила, что ее целью было не видоизменить себя, а лишь убрать то, что ей мешало. Теперь проблема решена, и артистка довольна.


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