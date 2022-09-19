Импортозамещение в сфере обработки отходов достигло 95%

Доля отечественного оборудования в сфере обработки бытовых отходов достигла порядка 90-95%, в отрасли обращения с ТКО в целом – около 80%, сообщил заместитель гендиректора ППК РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев.

«Что касается импортозамещения, оно уже достигло порядка 90-95% по обработке отходов, а в целом, по всем направлениям – около 80%. Мы активно развиваемся, у нас есть даже такой показатель в федпроекте «Комплексная система обращения с ТКО» – импортозамещение. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации ТКО должна быть не более 36% к концу 2024 года, и мы это отслеживаем», – цитирует РИА «Новости» Королева.

По его словам, все проекты, в которые инвестирует ППК РЭО, проверяются на импортную составляющую. Этот показатель отслеживает Минпромторг. Каждый раз, когда компании не удается найти альтернативу среди российского оборудования, она должна доказать, что в данном случае без импортного оборудования не обойтись.

«Однако наши производители оборудования понимают, что перестраивать производство надо уже сейчас, и это происходит. Большая часть производств у нас в РФ есть. Мы также смотрим в сторону стран юго-восточной Азии, готовы сотрудничать с Турцией. То, что мы пока не можем сделать сами, идет оттуда», – добавил Королев.

«Мусорная» реформа началась в РФ 1 января 2019 года. Ключевая задача созданной в том же году ППК «Российский экологический оператор» – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект «Экология». Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году – сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.

Ранее пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко сообщила, что утвержден план работы правительственной комиссии по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

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