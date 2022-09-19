В Кремле высказались о визите Пелоси в Армению

Россия приветствует шаги по нормализации ситуации между Арменией и Азербайджаном, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя визит спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Ереван.

«Все, что не на словах, а на деле, и не громко, не популистски, а в реальности тихо и по-деловому может способствовать нормализации отношений, стабилизации ситуации на границе, это все может приветствоваться. Могут ли в реальности способствовать этой нормализации такие громкие действия и заявления? Посмотрим, со временем это все будет понятно», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее Пелоси, которая 17-19 сентября находится с визитом в Ереване, заявила, что Вашингтон будет поддерживать демократию в Армении и способствовать мирному урегулированию конфликта. Она также отметила, что осуждает «смертельные атаки» Азербайджана против Армении.

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