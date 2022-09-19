 

В Кремле высказались о визите Пелоси в Армению

19.09.2022, 12:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Россия приветствует шаги по нормализации ситуации между Арменией и Азербайджаном, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя визит спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Ереван.

«Все, что не на словах, а на деле, и не громко, не популистски, а в реальности тихо и по-деловому может способствовать нормализации отношений, стабилизации ситуации на границе, это все может приветствоваться. Могут ли в реальности способствовать этой нормализации такие громкие действия и заявления? Посмотрим, со временем это все будет понятно», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее Пелоси, которая 17-19 сентября находится с визитом в Ереване, заявила, что Вашингтон будет поддерживать демократию в Армении и способствовать мирному урегулированию конфликта. Она также отметила, что осуждает «смертельные атаки» Азербайджана против Армении.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07.20 / В мире: Трамп не оправдал ничьих надежд

09.06.21 / Крушение MH17. В суде обсудили, где была выпущена ракета из “Бука”, и заслушали записи переговоров боевиков “ДНР”

10.12.21 / Смертоносный год — города США ставят исторические антирекорды по количеству убийств

06.07.21 / Россиян предупреждают о новых мошеннических схемах

01.02.22 / “Глядя на вас, настроение поднимается”. Loboda вблизи показала грудь с нижнего ракурса

15.10.21 / “Красотка отожгла!”, “Прям рай для ушей”. Maruv презентовала новый клип с российской группой The Hatters

08.06.21 / В РФ выявили 10 тыс. новых случаев коронавируса

11.08.20 / Глава МИД ФРГ дал решительный ответ США по поводу «Северного потока – 2»

04.02.22 / Президент Италии в инаугурационной речи: Мы не должны мириться с тем, что без всякого повода снова поднимается ветер войны над континентом

14.04.22 / Рубль ослабел к доллару и евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика