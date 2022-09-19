 

Ирина Горбачева, Катерина Шпица, Леонид Агутин и другие на вечеринке в Сочи

19.09.2022, 12:22, Разное
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START в октябре исполнится пять лет, а еще в новом сезоне онлайн-кинотеатр перешагнет отметку в 100 оригинальных премьер. По этим грядущим приятным поводам START собрал звезд и гостей фестиваля “Новый сезон” в Сочи на закрытой вечеринке.

Поздравить онлайн-кинотеатр с юбилеем и потанцевать под Леонида Агутина и под хиты из сериалов START пришли Ирина Горбачева, Лукерья Ильяшенко, Александра Ревенко, Сергей Горошко, Таисия Вилкова, Ольга Медынич, Ирина Сосновая, Наталия Мещанинова, Елизавета Шакира, Наталья Бордо, Алексей Боков, Светлана Бондарчук, Илья Бачурин, Стас Тыркин, Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Давид Кочаров, Артём Кошман и другие.

Рассказали о планах онлайн-кинотеатра и вспомнили трогательные истории о создании START топ-менеджеры компании: Эдуард Илоян, Юлия Миндубаева и Дмитрий Гудумак. Также руководители платформы показали ролик нового сезона, в нем можно увидеть первые эксклюзивные кадры из “Вампиров”, “Содержанок” и других премьер сезона 2022-2023.


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