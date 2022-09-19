Энрике Иглесиас поцеловал фанатку по-французски — как на это отреагировала Анна Курникова

Судя по всему, 47-летний Энрике Иглесиас так и остался одним из главных селебрити-сердцеедов несмотря на два десятилетия семейной жизни с российской теннисисткой Анной Курниковой. Накануне певец опубликовал в своем блоге новое видео, которое шокировало многих подписчиков. В кадре Энрике страстно целует фанатку в губы во время фотосессии в рамках встречи с поклонниками в Лас-Вегасе. “Французский” поцелуй на глазах изумленной публики продолжался несколько секунд, после чего смущенный, но довольный Иглесиас ускользнул за кулисы.

Пятница! Лас-Вегас, увидимся вечером! – написал он под видео в преддверии концерта.

Поклонники звезды тут же отправились в раздел комментариев. Кто-то позавидовал счастливице, а кто-то осудил певца за неверность.

Вот это повезло! Ты самая счастливая из фанатов, – написал один из комментаторов.

Что было в Вегасе, останется в Вегасе, – пошутил следующий.

Мне не нравится, когда другие девушки целуют тебя! Твои поцелуи должны быть только для Анны, – отметил третий.

Сама же Анна Курникова хранит молчание — она не поставила лайк и никак не прокомментировала пост своего возлюбленного, поэтому неизвестно, видела ли она публикацию, и если да, то расстроена ли поступком Иглесиаса.

Энрике Иглесиас и 41-летняя Анна Курникова познакомились на съемках клипа “Escape” в 2001 году и сразу закрутили страстный роман. В 2013 году они ненадолго расстались, но вскоре сошлись вновь. Несмотря на то, что Энрике и Анна до сих пор не состоят в законном браке, в личном блоге спортсменки указана фамилия Иглесиас. У пары трое общих детей — 4-летние двойняшки Николас и Люси и 2-летняя дочь Мэри.