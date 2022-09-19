Вопреки позиции Белого дома — Байден заверил, что ВС США встанут на защиту Тайваня

США придерживаются заключённых в прошлом договорённостей и не отказываются от «политики одного Китая», заявил Джо Байден в интервью журналисту телеканала CBS News. Однако в случае беспрецедентного нападения Пекина на остров американские военнослужащие встанут на его защиту, подчеркнул президент. Официальная позиция Белого дома остаётся неизменна: США не будут заявлять, встанут ли на защиту Тайваня.

Внешнеполитический курс США с 1979 года подразумевал признание Тайваня частью Китая, но умалчивал, будут ли Вооружённые силы Соединённых Штатов защищать местное демократически избранное правительство. Это одна из противоречивых тем нашего интервью.

Что необходимо знать председателю Коммунистической партии Китая Си Цзиньпину о вашей приверженности Тайваню?

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Мы придерживаемся договорённостей, которые были заключены много лет назад. Существует «политика одного Китая», а власти Тайваня сами принимают решения, касающиеся вопроса независимости острова. Мы не предпринимаем никаких действий, мы не поощряем их стремление к независимости. Мы не делаем ничего такого. Это их решение.



Будут ли Вооружённые силы США защищать остров?

ДЖО БАЙДЕН: Да, в случае если действительно произойдёт беспрецедентное нападение.



После нашего интервью представитель Белого дома сообщил нам, что политика США по этому вопросу не претерпела изменений. Официально Соединённые Штаты не будут заявлять, встанут ли вооружённые силы страны на защиту Тайваня. Однако у главнокомандующего есть своё мнение на этот счёт.



Сэр, чтобы внести ясность: так, в отличие от ситуации с Украиной, Вооружённые силы США, американские мужчины и женщины, будут оборонять Тайвань в случае вторжения со стороны Китая?

ДЖО БАЙДЕН: Да.

Дата выхода в эфир 18 сентября 2022 года.