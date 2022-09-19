Власти Москвы рассказали, сколько туристов посетили Москву этим летом

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19.09.2022, 11:45, Разное
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По словам Натальи Сергуниной, заместителя мэра Москвы, туристический поток в Москве в период с июня по июль 2022 года составил 6,2 миллиона человек.
Она утверждает, что 90 процентов из них – жители своей страны. “Гости потратили почти 252 миллиарда рублей в магазинах, ресторанах, гостиницах и музеях”. Сергунина заявила, что в бюджетную систему города в результате поступило 35,5 млн. рублей налогов.

Мостуризм сообщил, что внутренний туризм вырос на 22 процента по сравнению с тем же временем прошлого года. Большинство туристов, посетивших столицу, были из Центрального и Приволжского федеральных округов, Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской, Краснодарской и Ростовской областей. Количество туристов из-за рубежа также увеличилось на 25 процентов. Летом Москву посетили около 440 000 жителей соседних стран.

Эксперты отмечают, что старшее поколение стало чаще посещать столичные гостиницы. Летом они посещали гостиницы в среднем 30000 раз в месяц, что на 50% больше, чем в прошлом году. Этому способствовала программа правительства Москвы по оказанию помощи туроператорам, организующим поездки для пожилых людей старше 55 лет.


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