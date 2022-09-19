Во второй половине дня электроснабжение в Курске будет восстановлено
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По данным МЧС России, электроснабжение населенных пунктов Курской области, нарушенное стихией, будет восстановлено в понедельник во второй половине дня. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ведомства.
По словам собеседника агентства, “аварийные и восстановительные работы планируется завершить сегодня”.
В воскресенье вечером штормовой ветер, сильный дождь и гроза пронеслись по Курской области. Два человека погибли после того, как непогода оставила без электричества 87 населенных пунктов, более 51 000 человек.
По данным региональных властей, по состоянию на 9 часов утра без электричества оставались 15 деревень.
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