 

Во второй половине дня электроснабжение в Курске будет восстановлено

19.09.2022, 11:45, Разное
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По данным МЧС России, электроснабжение населенных пунктов Курской области, нарушенное стихией, будет восстановлено в понедельник во второй половине дня. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ведомства.
По словам собеседника агентства, “аварийные и восстановительные работы планируется завершить сегодня”.

В воскресенье вечером штормовой ветер, сильный дождь и гроза пронеслись по Курской области. Два человека погибли после того, как непогода оставила без электричества 87 населенных пунктов, более 51 000 человек.

По данным региональных властей, по состоянию на 9 часов утра без электричества оставались 15 деревень.


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