И такая свистопляска ждет все спутники от Маска?
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Казалось бы, Запад должен гордиться своим миллиардером Илоном Маском. Как бы не так! Все СМИ радостно подсчитывают его убытки.
Похоже, просчеты богача там всех только радуют. Дескать, нечего богатеть. И неважно, что зарабатывает бизнесмен на новых технологиях. Изо всех сил злорадствуют его соотечественники и жители развитых стран, если что-то идет не так, как задумал Маск. Радуются, коль природа не пожелала терпеть его инновации.
Вот и последняя неудача с множеством спутников, запущенных технологической компанией 3 февраля нынешнего года, стала горячей темой для обсуждений в СМИ. А все потому, что наше дневное светило, устроившее мощную вспышку, мимоходом снесло с положенных орбит 38 спутников Starlink.
Звезде, мягко говоря, безразлично, что там на третьей от нее планете задумали местные «муравьи». Причем не только задумали, но и осуществили. Компания SpaceX запустила в Пространство с космодрома Кеннеди во Флориде 49 спутников с низкой задержкой интернет-связи. Все шло в штатном режиме, без происшествий.
Солнце же не заметило такого животрепещущего события и выпустило в это время волну солнечных частиц и радиации. Промчавшись над Землей, она нагрела атмосферу и увеличила ее плотность вблизи спутников. В результате 38 из них сгорели на скорости тысячи миль в час.
Спутники Илона Маска должны были подниматься самостоятельно, но сопротивление атмосферы, возросшее на 60 % не позволило этому произойти. В результате компания пострадала, потеряв десятки миллионов долларов.
Об инциденте, произошедшем 3 февраля этого года, американские и китайские ученые написали:
«Это событие выдвигает насущные требования лучшего понимания и точного прогнозирования космической погоды, а также сотрудничества между промышленностью и сообществом космической погоды. Мы проиллюстрировали солнечное извержение, распространение солнечного ветра и увеличение плотности атмосферы, используя как данные наблюдений, так и модельные симуляции».
К счастью, несмотря на падение на землю, спутники не представляли ни для кого опасности, поскольку, входя в атмосферу, они разрушаются и не превращаются в орбитальный мусор.
Компания SpaceX вывела на орбиту более 3 000 спутников и планирует запустить еще тысячи. Такое количество искусственных объектов вблизи Земли представляет помехи для деятельности астрономов. Но почему-то это никого не заботит. А СМИ продолжают муссировать убытки SpaceX.
Источник информации и фото: dailystar.co.uk
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