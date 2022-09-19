И такая свистопляска ждет все спутники от Маска?

Казалось бы, Запад должен гордиться своим миллиардером Илоном Маском. Как бы не так! Все СМИ радостно подсчитывают его убытки.

Похоже, просчеты богача там всех только радуют. Дескать, нечего богатеть. И неважно, что зарабатывает бизнесмен на новых технологиях. Изо всех сил злорадствуют его соотечественники и жители развитых стран, если что-то идет не так, как задумал Маск. Радуются, коль природа не пожелала терпеть его инновации.

Вот и последняя неудача с множеством спутников, запущенных технологической компанией 3 февраля нынешнего года, стала горячей темой для обсуждений в СМИ. А все потому, что наше дневное светило, устроившее мощную вспышку, мимоходом снесло с положенных орбит 38 спутников Starlink.

Звезде, мягко говоря, безразлично, что там на третьей от нее планете задумали местные «муравьи». Причем не только задумали, но и осуществили. Компания SpaceX запустила в Пространство с космодрома Кеннеди во Флориде 49 спутников с низкой задержкой интернет-связи. Все шло в штатном режиме, без происшествий.

Солнце же не заметило такого животрепещущего события и выпустило в это время волну солнечных частиц и радиации. Промчавшись над Землей, она нагрела атмосферу и увеличила ее плотность вблизи спутников. В результате 38 из них сгорели на скорости тысячи миль в час.

Спутники Илона Маска должны были подниматься самостоятельно, но сопротивление атмосферы, возросшее на 60 % не позволило этому произойти. В результате компания пострадала, потеряв десятки миллионов долларов.

Об инциденте, произошедшем 3 февраля этого года, американские и китайские ученые написали:

«Это событие выдвигает насущные требования лучшего понимания и точного прогнозирования космической погоды, а также сотрудничества между промышленностью и сообществом космической погоды. Мы проиллюстрировали солнечное извержение, распространение солнечного ветра и увеличение плотности атмосферы, используя как данные наблюдений, так и модельные симуляции».

К счастью, несмотря на падение на землю, спутники не представляли ни для кого опасности, поскольку, входя в атмосферу, они разрушаются и не превращаются в орбитальный мусор.

Компания SpaceX вывела на орбиту более 3 000 спутников и планирует запустить еще тысячи. Такое количество искусственных объектов вблизи Земли представляет помехи для деятельности астрономов. Но почему-то это никого не заботит. А СМИ продолжают муссировать убытки SpaceX.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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