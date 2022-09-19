 

И такая свистопляска ждет все спутники от Маска?

19.09.2022, 11:20, Разное
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Казалось бы, Запад должен гордиться своим миллиардером Илоном Маском. Как бы не так! Все СМИ радостно подсчитывают его убытки.

Похоже, просчеты богача там всех только радуют. Дескать, нечего богатеть. И неважно, что зарабатывает бизнесмен на новых технологиях. Изо всех сил злорадствуют его соотечественники и жители развитых стран, если что-то идет не так, как задумал Маск. Радуются, коль природа не пожелала терпеть его инновации.

Вот и последняя неудача с множеством спутников, запущенных технологической компанией 3 февраля нынешнего года, стала горячей темой для обсуждений в СМИ. А все потому, что наше дневное светило, устроившее мощную вспышку, мимоходом снесло с положенных орбит 38 спутников Starlink.

Звезде, мягко говоря, безразлично, что там на третьей от нее планете задумали местные «муравьи». Причем не только задумали, но и осуществили. Компания SpaceX запустила в Пространство с космодрома Кеннеди во Флориде 49 спутников с низкой задержкой интернет-связи. Все шло в штатном режиме, без происшествий.

Солнце же не заметило такого животрепещущего события и выпустило в это время волну солнечных частиц и радиации. Промчавшись над Землей, она нагрела атмосферу и увеличила ее плотность вблизи спутников. В результате 38 из них сгорели на скорости тысячи миль в час.

Спутники Илона Маска должны были подниматься самостоятельно, но сопротивление атмосферы, возросшее на 60 % не позволило этому произойти. В результате компания пострадала, потеряв десятки миллионов долларов.

Об инциденте, произошедшем 3 февраля этого года, американские и китайские ученые написали:

«Это событие выдвигает насущные требования лучшего понимания и точного прогнозирования космической погоды, а также сотрудничества между промышленностью и сообществом космической погоды. Мы проиллюстрировали солнечное извержение, распространение солнечного ветра и увеличение плотности атмосферы, используя как данные наблюдений, так и модельные симуляции».

К счастью, несмотря на падение на землю, спутники не представляли ни для кого опасности, поскольку, входя в атмосферу, они разрушаются и не превращаются в орбитальный мусор.

Компания SpaceX вывела на орбиту более 3 000 спутников и планирует запустить еще тысячи. Такое количество искусственных объектов вблизи Земли представляет помехи для деятельности астрономов. Но почему-то это никого не заботит. А СМИ продолжают муссировать убытки SpaceX.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

Ненадежный источник: РИА Fognews


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