 

Покупатели из Германии возобновили заявки на поставки по «Северному потоку»

19.09.2022, 11:01, Новости дня
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Немецкие покупатели российского природного газа возобновили подачу заявок на поставки по «Северному потоку» впервые с 2 сентября, когда газопровод был остановлен.

Reuters уточняет, что заявки представляют собой запросы на поставку, но не являются признаком того, что поставки возобновились, пишет «Коммерсант».

На 19 сентября покупатели сделали запросы на 3 млн 652 тыс. 554 кВт/ч газа по «Северному потоку» для поставок по газопроводу OPAL на востоке Германии, следует из данных на сайте газопровода. Еще 14 млн 291 тыс. 845 кВт/ч газа было запрошено для газопровода NEL (ответвление «Северного потока»). Данные о запросах на сайте российского газопровода не отображаются, отмечает Reuters.

«Северный поток» – крупнейший российский газопровод в Европе, по нему прокачивают до 59,2 млрд куб. м газа в год. Поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.

По подсчетам западных СМИ, европейские газовые хранилища без поставок из РФ могут опустеть в начале февраля следующего года. 

Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем Россия заменит трубопроводные поставки газа в Европу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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