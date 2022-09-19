ЕР доставила более 10 тонн продуктов в два района Херсонской области

Гуманитарная миссия «Единой России» ежедневно доставляет продовольствие в населенные пункты Херсонской области. Очередную партию груза добровольцы привезли в четыре села Каланчакского и Генического районов.

«Более 10 тонн продуктов и лекарств раздали жителям Александровки, Воскресенки, Новосеменовки и Зеленого Гая, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«Вместе с продовольствием мы доставили в села специальные лекарственные наборы медикаментов для фельдшерско-акушерских пунктов. Это набор препаратов наиболее «ходовых», чтобы у фельдшера они были под рукой. Приезжая в село, мы обязательно общаемся с людьми, заезжаем в администрацию, учреждения здравоохранения и образования. Узнаем потребности и по мере возможности оказываем помощь и поддержку», – сообщил депутат Госдумы, зам руководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарная миссии партии в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

В Воскресенке, куда волонтеры привезли 400 продуктовых наборов и медпрепараты для ФАПа жители рассказали, что они впервые получают гуманитарную помощь. Раньше этому препятствовали представители поселковой администрации.

«Как только услышали от соседей, что машина с гуманитаркой приехала в село, сразу пошли получать. И знакомых всех обзвонили, рассказали. Мы очень ждали, но почему-то некоторые так не считали. Непросто нам было, спасало хозяйство – куры, сад, огород. Надеюсь, теперь все наладится. Спасибо большое», – поделилась местная жительница.

Помимо продуктов и лекарств в каждом селе добровольцы передают комплекты для новорожденных. Также прорабатывают адресные форматы поддержки – медицинские консультации, помощь в эвакуации жителей для оперативного вмешательства в ведущие федеральные центры РФ и многое другое.

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