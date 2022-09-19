 

ЕР доставила более 10 тонн продуктов в два района Херсонской области

19.09.2022, 11:01, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Гуманитарная миссия «Единой России» ежедневно доставляет продовольствие в населенные пункты Херсонской области. Очередную партию груза добровольцы привезли в четыре села Каланчакского и Генического районов.

«Более 10 тонн продуктов и лекарств раздали жителям Александровки, Воскресенки, Новосеменовки и Зеленого Гая, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«Вместе с продовольствием мы доставили в села специальные лекарственные наборы медикаментов для фельдшерско-акушерских пунктов. Это набор препаратов наиболее «ходовых», чтобы у фельдшера они были под рукой. Приезжая в село, мы обязательно общаемся с людьми, заезжаем в администрацию, учреждения здравоохранения и образования. Узнаем потребности и по мере возможности оказываем помощь и поддержку», – сообщил депутат Госдумы, зам руководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарная миссии партии в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

В Воскресенке, куда волонтеры привезли 400 продуктовых наборов и медпрепараты для ФАПа жители рассказали, что они впервые получают гуманитарную помощь. Раньше этому препятствовали представители поселковой администрации.

«Как только услышали от соседей, что машина с гуманитаркой приехала в село, сразу пошли получать. И знакомых всех обзвонили, рассказали. Мы очень ждали, но почему-то некоторые так не считали. Непросто нам было, спасало хозяйство – куры, сад, огород. Надеюсь, теперь все наладится. Спасибо большое», – поделилась местная жительница.

Помимо продуктов и лекарств в каждом селе добровольцы передают комплекты для новорожденных. Также прорабатывают адресные форматы поддержки – медицинские консультации, помощь в эвакуации жителей для оперативного вмешательства в ведущие федеральные центры РФ и многое другое.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12.21 / Лукашенко назвал число попыток оппозиции устроить теракт в Белоруссии

08.12.20 / Бастрыкин назвал взысканную с коррупционеров сумму в 2020 году

08.09.20 / Принц Гарри после сделки с Netflix вернул королевской семье 3 млн долларов

08.05.21 / СТРАНА – Facebook удалил сотни ботоферм, связанных с партией Зеленского

20.11.21 / В Крыму оценили шансы США прорвать оборону полуострова

16.09.20 / На сценариста “Телебачення Торонто” напали неизвестные из-за шутки о традиционных ценностях

11.03.21 / Интернет-пользователи из Азии раскритиковали бывшего дворецкого принца Чарльза за совет не есть рис руками

21.07.21 / Белый дом официально назвал дату визита Зеленского

15.01.22 / Французы, привитые «Спутником», стали заложниками вакцинной геополитики

07.04.21 / Назван опасный для гипертоников продукт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика