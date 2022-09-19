Королевский дворец опубликовал последний портрет королевы Елизаветы II

Уже сегодня в Лондоне пройдут похороны Елизаветы II, а накануне поздно вечером пресс-служба Букингемского дворца опубликовала последний официальный портрет королевы Великобритании. Кадр был сделан в мае этого года перед празднованиями в честь Платинового юбилея правления королевы. Автор снимка – Рональд Макечни.

На фотографии она позирует в Виндзорском замке, где жила последние месяцы своей жизни, в небесно-голубом костюме, который дополняет жемчужное ожерелье из трех нитей (любимое украшение королевы) и двойная брошь Boucheron с бриллиантами и аквамаринами. Эту брошь юная Елизавета получила в подарок от отца, короля Георга VI, на свое 18-летие в 1944 году.

Королева не раз надевала эти броши ранее: во время обращения к нации по случаю 75-й годовщины победы во Второй мировой войне в 2020 году и во время телевизионной речи в честь Бриллиантового юбилея правления в 2012 году.